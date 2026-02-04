F1 : Du jamais vu pour Lewis Hamilton, un départ est annoncé chez Ferrari…

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Lewis Hamilton sort d’une année noire en Formule 1. A chaque Grand Prix, ce fut la même chanson sur un fond de déception pour le septuple champion du monde. Une course ratée, pas de podium. Ce qui ne lui était jamais arrivé. A quelques semaines du feu vert de la nouvelle saison, un changement de taille a été annoncé dans le clan Hamilton.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton court derrière un nouveau titre depuis 2020. Ce qui lui permettrait de devenir le champion incontesté de sa discipline. Il demeure à ce jour à égalité de titres avec la légende Michael Schumacher. Du haut de ses 41 ans, le pilote britannique en a encore sous le capot et compte bien inverser la tendance après une saison historiquement mauvaise pour ses standards avec Ferrari.

20 years of Lewis Hamilton in F1 🤩👊#F1 pic.twitter.com/mwXNEfEl1d — Formula 1 (@F1) January 21, 2026

Fin de relation professionnelle entre Hamilton et un collaborateur de longue date En 2025, après plus de 10 ans chez Mercedes, Lewis Hamilton a rejoint la mythique Scuderia. Cependant, tout le long de la saison et hormis une course sprint remportée au Grand Prix de Chine, l’un des producteurs exécutifs de F1 : le film n’a pas posé le pied sur un des 24 Grands Prix de la saison. Une rareté sans nom pour le recordman des podiums en Formule 1 avec 202 unités. De quoi engendrer des changements de taille au sein de son entourage. D’après The Independent, Hamilton se serait séparé de Marc Hynes, un collaborateur qu’il avait retrouvé au début de l’année 2024 après une première séparation de quelques mois qui avait précédé déjà plusieurs saisons de collaboration. « Lewis est impatient de commencer la nouvelle saison de Formule 1 et il travaillera avec Marc Hynes, son ami de longue date et ancien collègue, qui lui apportera son expertise pour l’aider sur la piste. Marc se concentrera uniquement sur les activités de course et soutiendra l’engagement de Lewis à retrouver la lutte pour la première place ».