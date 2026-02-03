Max Verstappen défié par Mercedes : «Je me sens prêt à me battre», ça va faire des étincelles pour le titre de champion du monde de F1 !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La suprématie de Max Verstappen en Formule 1 a pris fin à Abu Dhabi en décembre dernier. Au terme d’un final à suspense, Lando Norris est parvenu à accrocher une place sur le podium qui lui a permis de décrocher le premier championnat du monde de sa carrière à 26 ans malgré la victoire de Verstappen pendant le Grand Prix. A présent, d’autres pilotes veulent continuer de mettre à mal la figure de proue de Red Bull et notamment chez Mercedes.

Tout le monde voulait le scalp de Max Verstappen avant le coup d’envoi de la saison 2025 de Formule 1. Et pour cause, le pilote néerlandais avait raflé les quatre championnats du monde précédent. Grâce à leurs monoplaces performantes, McLaren a su embêter la star de Red Bull, l’écurie anglais devenant championne du monde des constructeurs, le tout en faisant de Lando Norris un champion du monde au classement des pilotes, son coéquipier Oscar Piastri fermant le podium derrière Verstappen.

Excited to get going again! pic.twitter.com/kYqlnXCt8Y — Max Verstappen (@Max33Verstappen) January 26, 2026

«Je veux aller à la confrontation avec Max» Pour cette saison 2026, une nouvelle réglementation entre en vigueur avec des monoplaces différentes au niveau de la motorisation hybride 100 % durable avec des pneus moins imposants et un changement de taille des ailerons entre autres. De quoi faire évoluer les rapports de force entre constructeurs vis-à-vis de la saison 2025. Déjà compétitif avec Mercedes en 2024, pointant à la 4ème place du classement des pilotes, George Russell s’est dit prêt à défier Max Verstappen pour le championnat du monde. « Je veux aller à la confrontation avec Max. Je me sens prêt à me battre pour un championnat du monde […] Je travaille si dur avec l’équipe pour vraiment maximiser toutes ces nouvelles règles. Nous n’avons conduit la voiture que trois jours, il est donc encore un peu tôt. Mais, pour citer Toto, [la monoplace] “ne semble pas être une me*de. Ce qui est véritablement un plus ».