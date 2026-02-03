Lewis Hamilton : Après les rumeurs Rihanna et Shakira, sa nouvelle relation amoureuse avec une star planétaire ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre la promotion du film F1 qu’il a produit, le décès de son fidèle compagnon Roscoe, la fin de la saison de Formule 1 et la préparation à la nouvelle, le quotidien de Lewis Hamilton est très mouvementé depuis plusieurs mois. Toutefois, il semble tout de même trouver du temps pour éventuellement bâtir ce qui demeure à ce jour une relation officieuse et non confirmée avec une star internationale qui s’ajoute à de nombreuses rumeurs de couple dont Lewis Hamilton a fait l’objet pendant la dernière décennie.

La Formule 1 ne reprendra ses droits que le 8 mars prochain avec le Grand Prix d’Australie à Albert Park. Cependant, nous sommes en période de reprise avec les essais hivernaux pour les écuries de F1 qui s’habituent à la nouvelle réglementation et aux nouvelles monoplaces pour cette saison. Lewis Hamilton a fait parler de lui pour ses chronos positifs avec Ferrari aux essais hivernaux de Barcelone. Toutefois, c’est plutôt pour ce qui se passe dans sa vie en dehors des circuits que le septuple champion du monde de la discipline reine de la course automobile fait parler de lui dernièrement.

🚨 Vini Jr is attending a Kim Kardashian event in Paris! pic.twitter.com/Wi7YiJdmGO — Madrid Zone (@theMadridZone) February 3, 2026

«Tout semblait très romantique. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées » Le tabloïd britannique du Sun a révélé en ce début de mois de février que Lewis Hamilton et Kim Kardashian se fréquenteraient. Les deux stars auraient même passé une nuit dans le Estelle Manor, un hôtel de luxe situé dans les Costwolds à Eynsham en Angleterre. Une source du journal a d’ailleurs communiqué le message suivant en ce début de mois de février. « Tout semblait très romantique. Kim et Lewis ont profité de toutes les installations proposées. Elle était accompagnée de deux gardes du corps et Lewis avait un agent de protection rapprochée, mais ils sont restés en retrait. Deux d'entre eux montaient la garde devant la porte de leur chambre afin que personne ne puisse les déranger ». Mais ce n’est pas tout. En janvier dernier, la paire a été aperçue à Aspen dans le Colorado aux Etats-Unis et ces dernières heures, Hamilton et Kardashian se trouvaient à Paris alors qu’un évènement Skims, marque de l’Américaine s’est tenu. Vinicius Jr y a notamment pris part.