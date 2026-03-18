«Pas convaincu» : Deux joueurs du PSG inquiètent un champion du monde

Pierrick Levallet

Ce mardi soir, le PSG a validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions en s’imposant sur la pelouse de Chelsea (0-3). Mais malgré ce succès, certains joueurs de Luis Enrique ont inquiété. Un champion du monde a notamment fait part de ses craintes pour la suite de la saison parisienne.

Le PSG poursuit l’aventure en Ligue des champions. Ce mardi soir, le club de la capitale a validé son billet en s’imposant sur la pelouse de Chelsea (0-3) après l’avoir déjà emporté à l’aller (5-2). Mais malgré le succès des Rouge-et-Bleu, des joueurs n’ont pas spécialement rassuré. Et un champion du monde n’a pas manqué d’exprimer son inquiétude au micro de RMC.

Mercato - PSG : Luis Enrique a donné le feu vert, un talent en approche ? https://t.co/UUimXfZTfF — le10sport (@le10sport) March 18, 2026

«Il ne m’a pas rassuré» « Collectivement, il y a des choses qui m'ont beaucoup plu sur la rigueur, l’exigence, le plan tactique, la volonté de faire mal à l’adversaire. Le PSG m'a réconforté sur la qualité qu’il avait affiché l’année dernière en étant champion d’Europe. J’ai retrouvé ce PSG tueur, qui ne laisse rien à l’adversaire, qui te gifle à la moindre occasion. En revanche, il y a des choses sur lesquelles j’attends d’avoir des garanties. Plus sur le plan individuel que collectif. Moi, Pacho, il ne m’a pas rassuré. Déjà sur le match aller et contre Monaco, il ne m’a pas du tout rassuré » a d’abord expliqué Emmanuel Petit dans Rothen s’enflamme sur RMC.