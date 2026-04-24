Kylian Mbappé cash sur les binationaux, «un pays ce n’est pas comme un club» : Un joueur de l’Algérie lui répond !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La question du choix de sélection pour les joueurs binationaux est toujours aussi délicate à traiter, et Kylian Mbappé a quant à lui affiché un point de vue assez radical à ce sujet. L’attaquant du Real Madrid estime que les joueurs devraient faire leur choix très tôt sans jamais faire évoluer leur position en fonction des opportunités, mais un choix de l’Algérie ne partage pas l’avis de Mbappé et l’a fait savoir.

Malgré ses origines algériennes et camerounaises, Kylian Mbappé n'avait pas longtemps hésité au moment de faire un choix pour sa carrière internationale. L'attaquant du Real Madrid a dès son plus jeune âge opté en faveur de l'équipe de France, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres joueurs binationaux qui font leurs classes en équipe de France de jeunes avant de finalement opter pour une sélection africaine. Un changement de cap que dénonce justement Mbappé, puisqu'il souhaiterait que chacun fasse un choix assez tôt dans sa carrière et qu'il n'ait plus l'occasion d'en changer.

«Je m'en fiche», l'entraîneur du Real Madrid répond cash sur Kylian Mbappé et José Mourinho ! https://t.co/qZRirh4dFA — le10sport (@le10sport) April 23, 2026

« Aucun sens de faire l'opportuniste » Le capitaine de l'équipe de France a récemment évoqué le sujet dans l'émission The Bridge : « Je pense que les gens devraient choisir avant. Un pays, ce n'est pas comme un club. Des fois j'entends ''le projet sportif''... Non ! Je suis né en France, je suis Français, j'ai tout fait en France. J'ai des origines camerounaises et algériennes, mais j'ai grandi avec la culture française. [...] Après, j'ai été bon, donc la France m'a pris de suite. Mais il n'y avait aucun sens de faire l'opportuniste, de dire ''j'attends la France et si y a pas...'' Non, ce n'est pas comme ça en fait ! En club, tu peux le faire, même si c'est vrai qu'avec les supporters, ça passe moins, mais c'est ta carrière, c'est toi et tes choix. Le pays, ça vient du coeur, c'est des choses que tu dois sentir », a indiqué Kylian Mbappé.