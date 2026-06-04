«Je voulais Christophe Galtier» : L'OM fait déjà une grosse erreur avec Bruno Genesio ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une longue attente, l'OM semble finalement avoir choisi de nommer Bruno Genesio sur son banc pour remplacer Habib Beye. Un choix largement commenté, d'autant plus qu'une opportunité semblait être possible avec Christophe Galtier. Le club phocéen s'est-il trompé ?

A l'issue d'une saison plus que compliquée du côté de l'OM, Habib Beye savait que son avenir était scellé à Marseille où il n'a jamais réussi à convaincre malgré son statut d'ancien joueur du club. Par conséquent, quasiment 4 mois après avoir remplacé Roberto De Zerbi sur le banc de l'OM, c'est à son tour de quitter ses fonctions. Et le nom de son successeur ne fait plus aucun doute, il s'agira de Bruno Genesio. Libre depuis l'annonce de son départ du LOSC, l'ancien Lyonnais sera donc le premier entraîneur de l'ère Stéphane Richard à l'OM.

Di Meco aurait préféré Galtier... Une option qui ne satisfait pas totalement Eric Di Meco qui aurait plutôt privilégié Christophe Galtier. « Moi je militais pour Christophe Galtier, parce qu’il a gagné de partout où il est passé. Bruno a une grande expérience et a fait des coups en Ligue des Champions, en battant les meilleurs entraineurs. Mais je pensais que c’était celui qui avait le plus de chances d’y arriver, car le challenge est assez relevé. Ce n'est parce que tu es nerveux et fada que tu vas bien à l'OM », confie-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC.