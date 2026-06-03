Transfert historique : Le nouveau Sergio Ramos va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs, le PSG s'intéresserait notamment à Jorge Salinas, jeune latéral du Racing Santander. Un joueur comparé en Espagne à Sergio Ramos pour sa personnalité mais également sa polyvalence. Et son transfert pourrait bien devenir le plus important de l'histoire du Racing.

Cet été, le PSG devrait se montrer bien plus actif que lors du précédent mercato estival. Et pour cause, après avoir enchaîné un nouveau titre en Ligue des champions, Luis Enrique et Luis Campos souhaitent régénérer leur effectif, ce qui passera par quelques mouvements. Dans cette optique, il faudra notamment renforcer le secteur défensif en doublant le poste de latéral gauche. Lucas Beraldo semble désormais être considéré comme un milieu de terrain aux yeux de Luis Enrique, tandis que l'avenir de Lucas Hernandez est incertain. Il faudra donc dénicher un joueur pour concurrencer Nuno Mendes.

Salinas, le nouveau Ramos ? C'est ainsi que selon les informations de AS, le PSG ferait partie des clubs intéressés par le transfert de Jorge Salinas (19 ans) qui évolue au Racing Santander, promu en Liga cette saison. Méconnu du grand public, le jeune défenseur espagnol est toutefois comparé à Sergio Ramos par AS grâce à des caractéristiques similaires à savoir « une forte personnalité, une grande aisance dans les duels et un jeu aérien particulièrement efficace ». Sans oublier la polyvalence de Jorge Salinas capable d'évoluer au poste de latéral gauche ou en défense centrale, comme il l'a fait avec les U19 espagnols. Un atout que possédait également Sergio Ramos, qui était lui aussi capable d'évoluer dans un couloir à ses débuts.