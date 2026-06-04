Bruno Genesio à l’OM : C’est déjà validé sur RMC !

Axel Cornic

En fin de contrat au LOSC, qu’il a réussi à qualifier en Ligue des Champions en cette fin de saison, Bruno Genesio a décidé de se lancer un nouveau défi. Et quel défi, puisqu’il devrait devenir l’entraineur d’un Olympique de Marseille en totale reconstruction après l’échec du projet mené par Roberto De Zerbi et repris par Habib Beye.

La saison qui vient de se terminer, a laissé derrière elle un champ de ruines. Tout est à reconstruire à l’OM et on connait déjà les deux principaux architectes avec le nouveau président Stéphane Richard et son directeur sportif, Grégory Lorenzi. Et on pourrait bien connaitre le troisième et peut-être plus important, puisqu’il s’agit de l’entraineur.

Bruno Genesio à l’OM Comme prévu, Habib Beye ne devrait en effet pas poursuivre l’aventure sur le banc marseillais. Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, l’ancien capitaine de l’OM n’a pas du tout convaincu et il devrait donc laisser sa place. On connait son potentiel successeur, puisque plusieurs sources ont annoncé ces dernières heures un accord total avec Bruno Genesio, qui après l’OL et le LOSC va donc prendre en main un autre club de Ligue 1. Et ça commence déjà à faire parler du côté de Marseille...