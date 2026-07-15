«Quelque chose de difficile» : Fabien Galthié doit gérer un sujet sensible au sein du XV de France

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Plusieurs joueurs du XV de France n’ont pas encore eu l’occasion de jouer avant la 3e journée du Championnat des Nations face au Japon ce samedi (10h40, heure française). Interrogé sur le sujet, Patrick Arlettaz, entraîneur de l’attaque, s’est prononcé sur cette gestion délicate.

Après une courte défaite face à la Nouvelle-Zélande (32-34) et un succès historique face à l’Australie (42-26), le XV de France a désormais rendez-vous avec le Japon pour la 3e journée du Championnat des nations prévue ce samedi (10h40, heure française), marquant la fin de la première phase de la compétition. Cela sera peut-être l’occasion pour certains joueurs de disputer leurs premières minutes dans cette tournée estivale.

« Je crois qu’ils ont intégré qu’ils s’inséraient dans un projet qui est à plus long terme » Sur les 42 joueurs ayant fait le déplacement dans l’hémisphère sud, certains n’ont pas encore été utilisé par Fabien Galthié, à l’instar de Emilien Gailleton, Mickaël Guillard, Esteban Capilla, Auguste Cadot, Théo Forner, Mathis Ferté ou encore Boris Palu. Patrick Arlettaz, entraîneur de l’attaque, s’est prononcé sur la gestion délicate de ces éléments. « C’est toujours quelque chose de difficile. Mais je crois qu’ils ont intégré qu’ils s’inséraient dans un projet qui est à plus long terme. Il y a toujours de la déception, de la frustration, mais ça fait partie de la compétition. Ils ont des ambitions de faire partie du projet, du projet bleu dans son intégralité. Il faut leur rappeler ça », a-t-il confié, dans un entretien accordé à Midi Olympique.