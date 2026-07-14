Victoire historique pour le XV de France : Le duo Jalibert-Natmack choque l'Australie, «c'est la meilleure équipe du monde»

Privé de plusieurs joueurs majeurs, le XV de France a toutefois signé un succès historique en Australie (42-26). Une prestation qui a clairement choqué la presse locale qui s'incline face au duo Romain Ntamack-Matthieu Jalibert et qui voit les Bleus comme les grands favoris de la Coupe du monde.
Samedi, le XV de France a signé un succès de prestige à Brisbane. En effet, jamais les Bleus ne s'étaient imposés sur un tel écart en Australie (42-26). Une performance d'autant plus impressionnante qu'elle a été réalisée sans certains cadres à l'image d'Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey. Par conséquent, ce sont Romain Ntamack et Matthieu Jalibert qui étaient les plus attendus pour ce choc. Et pour cause, habituellement rivaux pour le poste de demi d'ouverture, les deux joueurs évoluaient ensemble sous le maillot bleu pour la première fois depuis 2021. Pour l'occasion, Jalibert était aligné à l'arrière. Mais le Toulousain et le Bordelais ont régalé comme le souligne Peter FitzSimons, ancien international et joueur de Brive.
L'Australie s'incline face au XV de France
« Les Français étaient tout simplement trop imposants, trop puissants et trop habiles chez les trois-quarts. Ce jeu créatif a depuis toujours été une spécialité française et nous l'avons pleinement constaté. Sous nos yeux défilait une cavalcade apparemment interminable d'énormes Français en maillots bleus, respirant la fureur et se ruant vers notre ligne, balayant tout sur leur passage », écrit-il dans les colonnes de The Age avant d'estimer que « la France est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle – double championne du Tournoi des 6 Nations – et la favorite de tous pour remporter la Coupe du monde l'année prochaine ».
Le duo Ntamack-Jalibert choque tout le monde
De son côté, le quotidien The Australian ne peut que constater la « véritable leçon de maître donnée par une équipe de France bien meilleure que celle qui avait affronté les All Blacks une semaine auparavant », et s'attarde également sur l'association Ntamack-Jalibert : « Les meneurs de jeu Ntamack et Jalibert ont mis la défense australienne en pièces en seconde période ».
Enfin, le Sydney Morning Herald s'attarde sur la prestation d'un autre joueur à savoir Manny Meafou, natif d'Australie et qui a brillé sur ses terres : « Personne n'incarnait mieux cette force imparable que lui, ce deuxième ligne de 145 kilos qui a grandi à Brisbane et évolue aujourd'hui sous les couleurs de la France ». Une chose est sûre, le XV de France continue de marquer les esprits.