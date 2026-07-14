Victoire historique pour le XV de France : Le duo Jalibert-Natmack choque l'Australie, «c'est la meilleure équipe du monde»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Privé de plusieurs joueurs majeurs, le XV de France a toutefois signé un succès historique en Australie (42-26). Une prestation qui a clairement choqué la presse locale qui s'incline face au duo Romain Ntamack-Matthieu Jalibert et qui voit les Bleus comme les grands favoris de la Coupe du monde.

Samedi, le XV de France a signé un succès de prestige à Brisbane. En effet, jamais les Bleus ne s'étaient imposés sur un tel écart en Australie (42-26). Une performance d'autant plus impressionnante qu'elle a été réalisée sans certains cadres à l'image d'Antoine Dupont et Louis Bielle-Biarrey. Par conséquent, ce sont Romain Ntamack et Matthieu Jalibert qui étaient les plus attendus pour ce choc. Et pour cause, habituellement rivaux pour le poste de demi d'ouverture, les deux joueurs évoluaient ensemble sous le maillot bleu pour la première fois depuis 2021. Pour l'occasion, Jalibert était aligné à l'arrière. Mais le Toulousain et le Bordelais ont régalé comme le souligne Peter FitzSimons, ancien international et joueur de Brive.

L'Australie s'incline face au XV de France « Les Français étaient tout simplement trop imposants, trop puissants et trop habiles chez les trois-quarts. Ce jeu créatif a depuis toujours été une spécialité française et nous l'avons pleinement constaté. Sous nos yeux défilait une cavalcade apparemment interminable d'énormes Français en maillots bleus, respirant la fureur et se ruant vers notre ligne, balayant tout sur leur passage », écrit-il dans les colonnes de The Age avant d'estimer que « la France est la meilleure équipe du monde à l'heure actuelle – double championne du Tournoi des 6 Nations – et la favorite de tous pour remporter la Coupe du monde l'année prochaine ».