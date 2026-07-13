Le XV de France a perdu un joueur qui change de pays : «J'ai opté pour ma nation d'origine»

Amadou Diawara

Alors qu'il a défendu les couleurs du XV de France entre 2016 et 2019, Yacouba Camara a finalement décidé de jouer pour le Mali. Alors qu'il vient d'honorer sa toute première sélection avec sa nouvelle équipe, le troisième-ligne de 32 ans a expliqué son choix de changer de nationalité sportive.

S'il compte 17 sélections en équipe de France, Yacouba Camara évolue désormais sous les couleurs du Mali. En effet, le troisième-ligne de Montpellier a honoré sa toute première sélection avec sa nouvelle équipe ce mercredi (Mali-Benin, CAN zone B). Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Yacouba Camara (32 ans) a justifié son choix de changer de nationalité sportive.

«Ce désir trottait dans ma tête depuis un long moment» « Vous aviez annoncé votre volonté de représenter le Mali en janvier 2025. Il a fallu un an et demi pour que ce projet se réalise enfin. Pourquoi ? Ce désir trottait dans ma tête depuis un long moment. D'autant plus que ma dernière sélection en équipe de France remontait à la Coupe du monde 2019 (il était entré en jeu à la 62e minute le 6 octobre face au Tonga, en phase de poules). J'avais pris quelques contacts avec la Fédération malienne. J'ai aussi échangé avec mon grand frère qui a joué pour le Mali. Après réflexion, j'ai opté pour ma nation d'origine (World Rugby autorise le changement de sélection depuis 2021, sous certaines conditions). Mais l'occasion ne s'est jamais présentée avant. Le Covid n'a rien arrangé », a confié Yacouba Camara, avant de poursuivre.