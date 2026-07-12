«C'était un moment spécial» : Après avoir abandonné le XV de France, il a joué pour le Mali !

Amadou Diawara

Yacouba Camara compte 17 sélections en équipe de France, mais il a tout de même décidé de changer de nationalité sportive. En effet, le troisième-ligne de Montpellier a annoncé en janvier 2025 qu'il voulait désormais défendre les couleurs du Mali. Ayant joué son tout premier match avec sa nouvelle équipe ce mercredi, le joueur de 32 ans a fait passer un message fort.

Yacouba Camara a disputé 17 matchs sous le maillot du XV de France, et ce, entre les années 2016 à 2019. Malgré tout, le troisième-ligne du Montpellier HR a annoncé en janvier 2025 qu'il voulait stopper sa carrière en Bleu pour représenter le Mali. Ce mercredi, Yacouba Camara a honoré sa toute première sélection sous les couleurs de sa nouvelle équipe. Interrogé par L'Equipe, le joueur de 32 ans s'est livré sur ce troisième match de la CAN zone B entre le Mali et le Benin.

«J'ai la chance d'avoir représenté la France et maintenant le Mali» « Vous avez disputé votre première sélection sous le maillot du Mali mercredi face au Bénin. Racontez-nous. C'était forcément un moment spécial. Représenter une nation est toujours un moment particulier. Moi j'ai la chance d'avoir représenté la France et maintenant le Mali. Représenter deux nations, c'est encore mieux. Je ne suis arrivé que dimanche dernier. L'équipe avait déjà joué deux matches (victoires 32-7 face à la Guinée et 52-9 face au Niger). Mais j'ai été accueilli à bras ouverts par le staff et les joueurs. La remise des maillots a également été un moment spécial. Ensuite, les hymnes, les chants dans le stade, le match et la victoire, tout s'est très bien passé. Tous ces moments m'ont rendu heureux », s'est enflammé Yacouba Camara, avant d'en rajouter une couche.