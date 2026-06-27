Stade Toulousain : «Amener un petit truc en plus», Montpellier a une botte secrète pour la finale du Top 14 !

Amadou Diawara

Pour la finale du Top 14, le Montpellier Hérault Rugby doit se frotter au Stade Toulousain ce samedi soir au Stade de France (Saint-Denis). Privé de Yacouba Camara, suspendu, Joan Caudullo - manager du MHR - espère que son leader de vestiaire va tout de même apporter quelque chose à son équipe.

Ce samedi soir, le Montpellier Hérault Rugby doit défier le Stade Toulousain en finale du Top 14, et ce, au Stade de France (Saint-Denis). Présent en conférence de presse ce vendredi, Joan Caudullo a regretté la suspension de Yacouba Camara pour ce rendez-vous au sommet. « Je voulais parler de Yacouba Camara, c'est important. Je pense qu'on est là grâce à ce sport et aux valeurs de ce sport, et je trouve dommage que Yacouba Camara ne soit pas sur la pelouse demain (samedi) soir. Il rate une demi-finale de Top 14 et une finale de Top 14. Je crois que quand on démarre le rugby à l'école de rugby, on nous apprend des valeurs et on nous apprend aussi ce qu'est le bouclier de Brennus. On a tous envie de le toucher, de le gagner. Et je trouve dommage que sur une faute technique qu'il a faite, il soit sanctionné de la sorte. (...) Quand vous le côtoyez, ce gars, qui place le collectif avant lui, c'est un mec qui mériterait d'être connu par l'ensemble des gens. Et je pense que vous auriez ensuite, après avoir discuté avec lui, le même discours que j'ai aujourd'hui », a pesté le manager du MHR, avant d'affirmer que Yacouba Camara pourrait tout de même avoir son rôle à jouer lors du choc face au Stade Toulousain.

«Les joueurs vont être motivés à l'idée de le voir sur le côté» « Est-ce que ça peut servir dans le discours auprès du groupe ? Je ne pense pas que ça empêchera Toulouse d'être bon. Mais en tout cas, "Yacou" est avec nous, a fait le voyage avec nous et reste avec nous parce que c'est un leader de mon vestiaire. Il est important dans mon équipe. Bien sûr que les joueurs vont être motivés à l'idée de le voir sur le côté et eux de jouer, avec l'envie de montrer leur meilleur visage », a affirmé Joan Caudullo.