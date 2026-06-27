Stade Toulousain-Montpellier : La finale du Top 14 impactée par la canicule en France

Axel Cornic

Ce samedi soir, ls deux meilleures équipes de la saison se retrouvent pour la finale du Top 14, sur la pelouse du Stade de France. C’est Montpellier qui tenter de faire tomber le Stade Toulousain, tripe Champion de France en titre, mais il faudra compter sur un adversaire en plus avec la chaleur, qui complique les choses depuis quelques jours.

Avec les fortes chaleurs, plusieurs évènements importants ont été annulés. C’est le cas du festival Solidays, dont l’édition 2026 n’aura finalement pas lieu. Mais pas question d’en faire de même avec la finale du Top 14, puisqu’elle aura bien lieu ce samedi soir au Stade de France, avec toutefois des dispositions assez strictes.

« Paradoxalement, on a 10 degrés de moins que le reste de la France à Montpellier » La préfecture de police de Paris a en effet décidé de mettre en place un dispositif précis pour cet évènement, avec notamment une interdiction de vente d’alcool aux abords du Stade de France, comme à l’intérieur. Mais comment vont faire les joueurs, sur le terrain ? « Paradoxalement, on a 10 degrés de moins que le reste de la France à Montpellier. C'est bizarre » a confié Joan Caudullo, manager de Montpellier, lors de la conférence de presse organisée ce vendredi.