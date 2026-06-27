Polémique France Pierron - Jérémy Doku : «J’ai ressenti un sentiment de culpabilité», ce joueur de rugby a pris un congé paternité !

Amadou Diawara

Pour pouvoir assister à la naissance de son premier enfant, Jérémy Doku a quitté le groupe de la Belgique pendant quelques jours, et ce, en pleine Coupe du Monde. Ce qui a été critiqué par France Pierron. Avant la polémique Jérémy Doku, Timoci Nagusa a regretté d'avoir manqué la naissance de son fils.

Convoqué par Rudi Garcia pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique, Jérémy Doku s'est absenté pendant quelques jours pour assister à la naissance de son premier enfant. Un choix qui n'a pas manqué de faire réagir France Pierron. « Quand tu as la chance de participer à une Coupe du monde, il y a des centaines de footballeurs qui tueraient pour être à ta place […] et tu vas quitter tout ça pour assister à la naissance de ton enfant, qui est un moment dégueulasse, excusez-moi, où le papa ne sert à rien, il a un rôle de figurant », a pesté la journaliste dans l'émission L'Equipe de Choc.

«J’avais donné la priorité à mes engagements professionnels» Lors d'un entretien accordé au Parisien, Timoci Nagusa (38 ans) s'est prononcé sur son cas personnel, avouant qu'il avait regretté de manquer la naissance de son fils. « Avez-vous personnellement assisté à l’accouchement de vos enfants ? J’ai manqué la naissance de mon fils parce que j’avais donné la priorité à mes engagements professionnels à l’époque. J’ai ressenti un sentiment de culpabilité par la suite, qu’aucune réussite ni aucun titre n’ont pu atténuer. En revanche, être présent lors de la naissance de mes deux filles a été une expérience irremplaçable qui m’a procuré un profond sentiment de joie et de complicité que rien au monde ne peut égaler », a reconnu l'actuel pensionnaire du Stade montpelliérain, club de rugby évoluant en Régionale 3, le 10ème échelon national.