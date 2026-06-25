Romain Ntamack - XV de France : La place de Matthieu Jalibert déjà menacée ?

Blessé et forfait pour le dernier Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a vu Matthieu Jalibert livrer d’excellentes prestations avec le XV de France, impressionnant même les observateurs étrangers. Mais le joueur du Stade Toulousain est depuis revenu à la compétition et pourrait bien vouloir récupérer le maillot floqué du numéro 10.
C’était inévitable. Après le 6 Nations, tout le monde s’est demandé comment Fabien Galthié allait bien pouvoir se priver de Matthieu Jalibert. Souvent boudé, l’ouvreur de l’UBB a fait un retour fracassant à un an et demi de la Coupe du monde 2027, relançant la rivalité avec Romain Ntamack.
« C’est peut-être l’un des numéros 10 qui défend le mieux »
On pourrait bientôt avoir la réponse, puisque le joueur du Stade Toulousain est de retour à son meilleur niveau, avec une très grosse prestation face au Racing 92 en demi-finale du Top 14 (71-17). « Combien tu as de numéros 10 qui en face de Josua Tuisova, se seraient positionnés au poste de numéro 13 ? » a expliqué l’ancien rugbyman Sacha Valleau, dans le podcast Rugby Confidential. « Je me suis un peu focus sur lui : Il a pris Tuisova 2-3 fois, il s’est relevé instantanément. Aujourd’hui, Tuisova c’est le meilleur fer de lance possible au monde. Il est destructeur. Je pense que sur la scène internationale, c’est peut-être l’un des numéros 10 qui défend le mieux. Il a empêché le Racing d’avoir un petit peu d’avancée, de casser cette ligne d’avantage et derrière pouvoir mettre son jeu en place ».
Ntamack et Jalibert, le débat est relancé
S’il continue sur cette lancée, Romain Ntamack pourrait bien soulève son quatrième Bouclier de Brennus consécutif ce samedi. Mais surtout, il pourrait faire son retour avec le XV de France ! La Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby ont en effet passé un accord il y a un an, permettant à Fabien Galthié d’appeler 9 finalistes du Top 14 pour les matchs du début du mois de juillet. La seule condition est qu’il ne dépasse pas la limite des 2.000 minutes joués sur la saison et le Toulousain, est justement en dessous de ce cap. Et il pourrait bien reformer la charnière avec Antoine Dupont, puisque lui aussi devrait rejoindre la sélection cet été. Contre la Nouvelle-Zélande le 4 juillet ce sont Maxime Lucu et Matthieu Jalibert qui devraient être titulaires, mais cela pourrait bien ne pas durer très longtemps...