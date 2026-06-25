Romain Ntamack - XV de France : La place de Matthieu Jalibert déjà menacée ?

Axel Cornic

Blessé et forfait pour le dernier Tournoi des 6 Nations, Romain Ntamack a vu Matthieu Jalibert livrer d’excellentes prestations avec le XV de France, impressionnant même les observateurs étrangers. Mais le joueur du Stade Toulousain est depuis revenu à la compétition et pourrait bien vouloir récupérer le maillot floqué du numéro 10.

C’était inévitable. Après le 6 Nations, tout le monde s’est demandé comment Fabien Galthié allait bien pouvoir se priver de Matthieu Jalibert. Souvent boudé, l’ouvreur de l’UBB a fait un retour fracassant à un an et demi de la Coupe du monde 2027, relançant la rivalité avec Romain Ntamack.

« C’est peut-être l’un des numéros 10 qui défend le mieux » On pourrait bientôt avoir la réponse, puisque le joueur du Stade Toulousain est de retour à son meilleur niveau, avec une très grosse prestation face au Racing 92 en demi-finale du Top 14 (71-17). « Combien tu as de numéros 10 qui en face de Josua Tuisova, se seraient positionnés au poste de numéro 13 ? » a expliqué l’ancien rugbyman Sacha Valleau, dans le podcast Rugby Confidential. « Je me suis un peu focus sur lui : Il a pris Tuisova 2-3 fois, il s’est relevé instantanément. Aujourd’hui, Tuisova c’est le meilleur fer de lance possible au monde. Il est destructeur. Je pense que sur la scène internationale, c’est peut-être l’un des numéros 10 qui défend le mieux. Il a empêché le Racing d’avoir un petit peu d’avancée, de casser cette ligne d’avantage et derrière pouvoir mettre son jeu en place ».