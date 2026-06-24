Stade Toulousain - Antoine Dupont : La révélation surprenante sur son contrôle antidopage !

Amadou Diawara

Grâce à un grand Antoine Dupont, le Stade Toulousain a étrillé le Racing en demi-finale du Top 14. Après le coup de sifflet final de la rencontre, la star du XV de France a dû réaliser un test anti-dopage. Toutefois, Antoine Dupont a eu du mal à satisfaire le contrôle.

Ce vendredi, le Stade Toulousain a affronté le Racing en demi-finale du Top 14. Etincelant lors de la rencontre, Antoine Dupont a été l'un des grands artisans du carton de son équipe, qui l'a emporté 71-17. Interrogé après le coup de sifflet final de la partie, Matthis Lebel n'a pas tari d'éloges à l'égard d'Antoine Dupont.

Antoine Dupont a passé un test anti-dopage après Toulouse-Racing « Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du match d'Antoine Dupont, après six semaines d'absence, qui a été énorme pendant 50 minutes ? Oui. Ça lui a fait du bien, les six semaines ! ( rires) Franchement, il a fait un gros match. Quand il est à ce niveau-là, il nous porte. Il nous porte déjà rien que par l'aura qu'il peut dégager sur le terrain. En plus, quand il arrive à être décisif, à nous faire briller et à mener notre jeu, forcément, on le sait, c'est un joueur qui a peut-être deux trucs en plus. C'est un joueur différent. Je suis très content pour lui. J'espère qu'il fera une grosse performance, surtout le week-end prochain. Après, on fera un trait sur tout ce qui a pu être dit sur Antoine ou pas. Mais en tout cas, nous, on est très contents de l'avoir dans l'équipe. Et sachez que l'équipe n'a jamais, jamais douté d'Antoine », s'est enflammé Matthis Lebel, ailier du Stade Toulousain.