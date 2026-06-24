XV de France : «Je suis très heureux», la décision qui fait vibrer le remplaçant d’Antoine Dupont !

Axel Cornic

Après la finale de Top 14, qu’il va disputer avec le Stade Toulousain face à Montpellier, Antoine Dupont va rejoindre le XV de France pour le Championnat des Nations. Mais on ne le verra pas pour la première rencontre à Christchurch face à la Nouvelle-Zélande le 4 juillet, puisque ce sera Maxime Lucu qui portera le numéro 9 et sera capitaine de l’équipe.

La dernière fois qu’on avait vu Antoine Dupont participer aux matchs du XV de France au mois de juillet, c’était en 2017. Mais neuf ans après, le demi de mêlée va faire son grand retour, même si cette fois c’est pour une véritable compétition, avec le lancement du Nations Championship.

« C’est déjà une fierté de porter le maillot de l’équipe de France » Dupont aurait lui-même demandé à participer aux matchs du XV de France, mais on ne le verra pas face à la Nouvelle-Zélande, pour le premier match. C'est en effet Maxime Lucu qui va prendre sa place, à la mêlée comme au capitanat. « C’est déjà une fierté de porter le maillot de l’équipe de France et de faire partie de cette aventure depuis plusieurs années. Avoir en plus un rôle différent et partir avec un groupe pour défier de grandes nations, c’est quelque chose de particulier » a expliqué le joueur de l’UBB, qui n’a pas participé aux phases finales du Top 14.