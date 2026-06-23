Dupont, Ntamack… Le nouveau record du Stade Toulousain !

Axel Cornic

Large leader du Top 14, le Stade Toulousain s’est directement qualifié pour les demi-finales, retrouvant le Racing 92. Certains croyaient que les Franciliens allaient pouvoir créer la surprise, mais les triples Champion de France en titre n’ont eu aucune pitié avec une véritable démonstrations et pas moins de 10 essais marqués, pour se frayer un chemin vers une nouvelle finale (71-17).

Après les barrages, les équipes parisiennes avaient fait grosse impression. Le Racing 92 et le Stade Français semblaient même pouvoir être les gros outsiders de cette saison 2025/2026, mais finalement aucun des deux n’a réussi à passer le stade des phases finales.

Toulouse n’a fait qu’une bouché du Racing 92 Il faut dire qu’en face, il y avait du très lourd. C’est surtout le cas du Racing 92, qui s’est fait littéralement fait atomiser par un Stade Toulousain remonté comme jamais. C’est simple, Antoine Dupont, Romain Ntamack et leurs coéquipiers ont marqué pas moins de 10 essais, offrant un superbe spectacle à leurs supporters présents au stade Vélodrome de Marseille. Et OptaJean nous apprend que c’est la première équipe dans l’histoire du Top 14 à inscrire autant d’essais dans une demi-finale.