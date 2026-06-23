Dupont, Ntamack… Le nouveau record du Stade Toulousain !

Large leader du Top 14, le Stade Toulousain s’est directement qualifié pour les demi-finales, retrouvant le Racing 92. Certains croyaient que les Franciliens allaient pouvoir créer la surprise, mais les triples Champion de France en titre n’ont eu aucune pitié avec une véritable démonstrations et pas moins de 10 essais marqués, pour se frayer un chemin vers une nouvelle finale (71-17).
Après les barrages, les équipes parisiennes avaient fait grosse impression. Le Racing 92 et le Stade Français semblaient même pouvoir être les gros outsiders de cette saison 2025/2026, mais finalement aucun des deux n’a réussi à passer le stade des phases finales.
Toulouse n’a fait qu’une bouché du Racing 92
Il faut dire qu’en face, il y avait du très lourd. C’est surtout le cas du Racing 92, qui s’est fait littéralement fait atomiser par un Stade Toulousain remonté comme jamais. C’est simple, Antoine Dupont, Romain Ntamack et leurs coéquipiers ont marqué pas moins de 10 essais, offrant un superbe spectacle à leurs supporters présents au stade Vélodrome de Marseille. Et OptaJean nous apprend que c’est la première équipe dans l’histoire du Top 14 à inscrire autant d’essais dans une demi-finale.
Montpellier le prochain ?
De quoi effrayer Montpellier, qui s’attend à une finale très tendue ce samedi 27 juin au Stade de France, face au Stade Toulousain. « Je pense qu'il faut avoir de la fraîcheur parce qu'on a un jour de moins de récupération par rapport à Toulouse. On se sent un peu fatigués » a expliqué Joan Caudullo, le manager montpelliérain. « Ils ont gagné énormément de matches grâce à leurs avants. Ce jeu de Toulouse peut aussi être très frontal. Ils ont des joueurs qui sont capables de récupérer des ballons dans les rucks. On sait à quoi nous attendre. Il faut qu'on arrive à les dominer physiquement si on veut exister. Parce qu'on sait qu'après, derrière, ça sera trop compliqué ».