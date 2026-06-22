Transferts - UBB : La signature de Louis Bielle-Biarrey relancée par les Jeux Olympiques 2028 ?

Pierrick Levallet

Et si Louis Bielle-Biarrey marchait dans les pas d’Antoine Dupont ? A l’instar du demi de mêlée du Stade toulousain en 2024 à Paris, l’ailier de 22 ans aimerait disputer les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Ce point serait d’ailleurs entré dans les négociations pour sa prolongation à l’UBB, le dossier n’ayant toujours pas été bouclé.

Après Antoine Dupont à Paris en 2024, un autre phénomène du rugby français pourrait rejoindre l’équipe de France de rugby à VII pour disputer les Jeux Olympiques. Louis Bielle-Biarrey aimerait en effet prendre part aux éditions de 2028 à Los Angeles. L’ailier de 22 ans pourrait ainsi marcher dans les pas du demi de mêlée du Stade toulousain, médaillé d’or il y a deux ans. Et ce point serait entré dans les négociations pour sa prolongation à l’UBB.

La prolongation de Bielle-Biarrey à l'UBB conditionnée aux JO 2028 ? Comme le rapporte Sud Ouest, cet aspect serait en discussions entre Louis Bielle-Biarrey et le club bordelais. Le dossier de sa prolongation n’a toujours pas abouti malgré des offres et contre-propositions. Désormais, la question des Jeux Olympiques 2028 ferait partie intégrante des pourparlers entre les deux parties. Et cela pourrait totalement relancer la signature de LBB, qui pourrait conditionner son avenir en fonction de la réponse de l’UBB.