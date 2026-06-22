Antoine Dupont : Les attaques qui ne passent pas au Stade Toulousain !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pointé du doigt ces dernières semaines en raison de sa condition physique jugée douteuse par de nombreux observateurs, Antoine Dupont a fait taire les critiques vendredi lors du large succès du Stade Toulousain contre le Racing 92 en demi-finale de Top 14. Et ses coéquipiers sont montés au créneau après la rencontre pour assurer la défense de Dupont face aux attaques...

Le Stade Toulousain n'a fait qu'une bouchée du Racing 92 vendredi soir en demi-finale du Top 14, au stade Vélodrome de Marseille ! Les hommes d'Ugo Mola se sont très largement imposés sur le score de 71-17 avec notamment un Antoine Dupont des grands soirs, alors que le demi de mêlée du XV de France était pointé du doigt au sujet de sa condition physique. La star du Stade Toulousain a donc réussi à faire taire les critiques, et ses coéquipiers n'ont pas spécialement apprécié le traitement médiatique qui a été réservé à Dupont ces dernières semaines.

« On tirera un trait sur tout ce qui a pu être dit sur lui » Matthis Lebel, l'ailier du Stade Toulousain, a réagi après la rencontre sur la performance d'Antoine Dupont : « Ça lui a fait du bien les 6 semaines (rires). Il a fait un gros match. Quand il est à ce niveau-là, il nous porte. Mais aussi rien que par l’aura qu’il dégage. Il est différent, il a un truc en plus, on l’a encore vu aujourd’hui. Même quand il revient de blessure, il rassure tout le monde. Quand tu as un joueur comme lui, c’est plus facile. On a fait bloc avec lui. J’espère qu’Antoine fera une grande finale, et après on tirera un trait sur tout ce qui a pu être dit sur lui. En tout cas, l’équipe n’a jamais douté de lui », a lâché Lebel pour répondre aux attaques contre Dupont.