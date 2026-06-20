«Ça lui a fait du bien» : Bluffé par Antoine Dupont, un coéquipier lâche une réponse amusante sur sa blessure !

Amadou Diawara

Absent pendant six semaines, Antoine Dupont a signé son grand retour ce vendredi. Titularisée lors de la demi-finale du Top 14, la star du Stade Toulousain a réalisé un grand match face au Racing. Après la victoire de son équipe, Matthis Lebel a fait passer un message amusant sur la blessure d'Antoine Dupont.

Peu épargné par les pépins physiques dernièrement, Antoine Dupont a manqué six semaines de compétition avec le Stade Toulousain. Mais heureusement pour les hommes d'Ugo Mola, la star du XV de France était de retour pour la demi-finale du Top 14. Titularisé contre le Racing ce vendredi, Antoine Dupont a été l'un des grands artisans de la victoire du Stade Toulousain (71-17).

«Quand il est à ce niveau-là, il nous porte» Interrogé après le carton du Stade Toulousain face au Racing, Matthis Lebel a fait une petite blague sur la blessure d'Antoine Dupont, et ce, avant de faire son éloge. « Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement du match d'Antoine Dupont, après six semaines d'absence, qui a été énorme pendant 50 minutes ? Oui. Ça lui a fait du bien, les six semaines ! ( rires) Franchement, il a fait un gros match. Quand il est à ce niveau-là, il nous porte. Il nous porte déjà rien que par l'aura qu'il peut dégager sur le terrain. En plus, quand il arrive à être décisif, à nous faire briller et à mener notre jeu, forcément, on le sait, c'est un joueur qui a peut-être deux trucs en plus », s'est enflammé l'ailier toulousain, avant d'en rajouter une couche.