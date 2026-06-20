Antoine Dupont au Festival de Cannes : La punchline lâchée par le Stade Toulousain !

Axel Cornic

Les derniers mois n’ont pas été simples pour Antoine Dupont, qui après avoir été adulé a beaucoup été critiqué pour son niveau de jeu, mais surtout pour ses activités extra-sportives. Cela a été le cas tout récemment, lorsqu’il a raté les deux dernières journées de la phase régulière du Top 14, alors qu’il a été aperçu sur le tapis rouge du Festival de Cannes.

Certains ont dit qu’il a pris la grosse tête et qu’il n’est plus vraiment concentré sur le rugby. Mais dans une semaine, Antoine Dupont pourrait soulever le sixième Bouclier de Brennus de sa carrière de joueur. Son club du Stade Toulousain a en effet surclassé le Racing 92 en demi-finale du Top 14 (71-17) et attend patiemment de connaitre son prochain adversaire.

« Comme quoi Cannes ne l'a pas trop handicapé... » Le demi de mêlée de 29 ans a été l’un des grands acteurs de cette démonstration toulousaine, avec un essai et notamment une magnifique passe au pied pour son coéquipier Teddy Thomas. De quoi inspirer une petite boutade à son manager, lors de la conférence de presse d’après-match. « Ce groupe a besoin d'être dans le doute et d'avoir la peur de ne pas jouer à son niveau. Ce soir, ils ont joué à leur niveau. Bravo à Jack (Willis, son capitaine) et à son équipe » a déclaré Ugo Mola. « Concernant Antoine Dupont, je pense qu'il a en encore un peu sous le pied, comme quoi Cannes ne l'a pas trop handicapé... ».