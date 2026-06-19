«On ne peut pas empêcher Antoine Dupont de gagner sa vie» : Le coup de gueule de Bernard Laporte qui va faire parler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce week-end, les demi-finales du Top 14 attirent l'attention des fans de rugby français. Le Stade Toulousain affronte le Racing 92 après avoir gagné largement sa place lors de la saison régulière. Les coéquipiers d'Antoine Dupont veulent conserver leur couronne. Dans ce contexte, Bernard Laporte, directeur du rugby au MHR, qui dispute l'autre demi-finale face au Stade Français, est revenu sur le salary-cap et les histoires qui entourent Toulouse.

Incontestablement la meilleure équipe en France ces dernières années, le Stade Toulousain veut finir cette saison de la meilleure des façons en allant décrocher un nouveau titre de champion en Top 14. Dominateurs en championnat, les hommes d'Ugo Mola ont affiché un visage moins serein dernièrement et leur domination a été accompagnée de discussions autour du salary-cap. Le 7 juillet prochain, la Commission de discipline spécialisée salary-cap de la Ligue décidera d'une éventuelle sanction.

« On ne peut empêcher Antoine Dupont de gagner sa vie » Dans le Top 14, les clubs sont soumis à des règles bien précises concernant le salary-cap, une masse salariale maximum que les équipes ne doivent pas dépasser sous peine de poursuites. Mais avec un joueur comme Antoine Dupont dans l'effectif, cette masse peut être difficile à gérer. Ces derniers mois, Toulouse a été ciblé par des interrogations concernant son salary-cap. Pour Bernard Laporte, il y a des choses à revoir. « Je n'ai jamais été un adepte de Toulouse mais j'ai du respect pour ce qu'ils font. Ils sont là, c'est la seule équipe qui est là, avec une douzaine d'internationaux. Les gens qui taillent Toulouse et qui veulent les mettre en Pro D2… On veut se mettre une balle dans le pied ? Il faut changer les choses, les règles ne sont pas bonnes. On ne peut empêcher Antoine Dupont de gagner sa vie parce qu'il est bon au rugby » déclare-t-il dans le Super Moscato Show sur RMC.