Stade Toulousain : Enfin une nouvelle rassurante sur Antoine Dupont !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi soir, la première demi-finale du Top 14 va opposer le Stade Toulousain au Racing 92. Un gros rendez-vous pour lequel Antoine Dupont va faire son retour à la compétition. Absent depuis plus d'un mois, le demi de mêlée va être titulaire sur la pelouse du Vélodrome à Marseille. Si ce choix d'Ugo Mola intrigue certains, ce n'est pas le cas de Pierre-Henry Broncan, pas inquiet du niveau de Dupont.

Champion de France en titre, le Stade Toulousain est toujours en course pour conserver sa couronne. Pour continuer à y croire et se qualifier pour la finale du Top 14, les joueurs d'Ugo Mola devront se débarrasser du Racing 92 ce vendredi soir. Pour l'occasion, on va assister au grand retour d'Antoine Dupont. Absent au cours des dernières semaines, le demi de mêlée est donc de nouveau en état de jouer. C'est ainsi que l'entraîneur du Stade Toulousain n'a pas hésité à titulariser Dupont pour cette demi-finale du Top 14.

« Il va faire une énorme demie et d’énormes phases finales » A peine de retour et déjà titulaire ! Forcément, certains s'inquiètent du niveau qu'aura Antoine Dupont en retrouvant la compétition. Toutefois, pour Pierre-Henry Broncan, ancien sélectionneur de la Géorgie, le choix d'Ugo Mola de titulariser le demi de mêlée du Stade Toulousain face au Racing 92 est le bon. « C'est logique. Avoir ce joueur à ce poste est important, encore plus avec l’absence de Thomas Ramos. Aussi, il y a deux numéros neuf qui reviennent de blessure. Paul (Graou) est un très bon joueur. Quant à Antoine, on se soucie de son niveau, mais personnellement, je ne m’inquiéterais pas. Il va faire une énorme demie et d’énormes phases finales », a-t-il d'abord répondu pour La Dépêche.