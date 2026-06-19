Antoine Dupont au Festival de Cannes : Le coup de gueule du Stade Toulousain

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce vendredi, le Stade Toulousain a rendez-vous avec le Racing 92 en demi-finale du Top 14. Pour l'occasion, Antoine Dupont sera titulaire, lui qui est absent depuis plusieurs semaines maintenant. La présence du demi de mêlée interroge et certains se demandent dans quel état physique il est. Ugo Mola a tenu à faire une annonce à propos, réagissant notamment à la présence de Dupont au Festival de Cannes.

Cela fait plus d'un mois qu'on n'avait plus revu Antoine Dupont avec le Stade Toulousain. En proie à des problèmes physiques, le demi de mêlée était donc absent pour les derniers matchs de son club, mais ce vendredi soir, à Marseille, en demi-finale du Top 14 face au Racing 92, Dupont sera bien là. Ugo Mola l'a annoncé : il sera titulaire. Forcément, en conférence de presse avant ce rendez-vous, il a été question de la présence du Toulousain au coup d'envoi et de la condition physique dans laquelle il est aujourd'hui.

« J'ai croisé pas mal de bons joueurs dans ce club pour être convaincu qu’il est déterminé » En conférence de presse, Ugo Mola a donc annoncé la couleur à propos d'Antoine Dupont. C'est ainsi que dans des propos rapportés par La Dépêche, l'entraîneur du Stade Toulousain a fait savoir dans un premier temps : « Sa performance est certes une inconnue, comme celle des autres joueurs du Stade Toulousain. Mais j’ai croisé pas mal de bons joueurs dans ce club pour être convaincu qu’il est déterminé. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant pour être le grand Antoine Dupont que vous attendez tous ? Personnellement, je sais qu'à un certain niveau, il suffira que l'équipe joue bien ».