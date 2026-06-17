Top 14 - Transferts : Le futur Romain Ntamack déjà trouvé par le Stade Toulousain ?

Amadou Diawara

Mathis Galeazzi fait partie des plus grands espoirs du LOU. Toutefois, son potentiel XXL n'aurait pas échappé aux plus grosses cylindrées du TOP 14, notamment au Stade Toulousain. Ce dernier serait emballé par l'idée de recruter la pépite de 18 ans, alors que Romain Ntamack prévoit de partir à l'étranger à l'avenir.

Sous contrat jusqu'en 2028, Romain Ntamack ne devrait pas finir sa carrière au Stade Toulousain. Agé de 27 ans, l'international français a déjà fait savoir qu'il aimerait tenter une expérience à l'étranger avant de raccrocher les crampons. « Si je m'imagine ailleurs qu'à Toulouse ? En France, non. Mais à l'étranger, ça me plairait bien. Le rugby aux États-Unis va sûrement se développer encore plus avec l'organisation de la Coupe du monde 2031. J'aime bien aussi l'Australie et le Japon. Mais je suis loin d'avoir commencé les démarches (rires) », avait déclaré Romain Ntamack lors d'un entretien accordé à L'Equipe il y a plusieurs mois.

Le Stade Toulousain s'intéresse à Mathis Galeazzi Conscient de la situation de Romain Ntamack, le Stade Toulousain a peut-être déjà trouvé son digne héritier. D'après les indiscrétions du Progrès, le club serait attentif à la situation de Mathis Galeazzi, demi d'ouverture du LOU. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du club lyonnais, le crack de 18 ans pourrait devenir le futur numéro 10 du XV de France. D'où l'idée de s'attacher ses services dans un avenir proche. Toutefois, plusieurs clubs pourraient se muer en trouble-fête sur ce dossier.