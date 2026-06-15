Stade Toulousain - Antoine Dupont : Une bonne nouvelle annoncée dans la presse pour son retour ?

Pierrick Levallet

A quelques jours de sa demie finale de Top 14, l’état de santé d’Antoine Dupont fait toujours parler. En difficulté sur le plan physique, le demi de mêlée du Stade toulousain avait été ménagé contre le Racing 92 le 6 juin dernier. L’international français espère toutefois pouvoir faire son retour contre les Ciel et Blanc ce vendredi à Marseille.

L’état de santé d’Antoine Dupont ne cesse de faire parler depuis quelques jours. Touché physiquement, le joueur de 29 ans avait été ménagé pour le match entre le Stade toulousain et le Racing 92 le 6 juin dernier. Seulement, les Rouge-et-Noir retrouvent les Ciel et Blanc en demie finale du Top 14 ce vendredi, et le demi de mêlée est toujours incertain. Une bonne nouvelle vient néanmoins de tomber dans la presse pour son retour.

Antoine Dupont de retour contre le Racing 92 ? D’après les informations de Rugbyrama, l’optimisme régnerait au Stade toulousain au sujet de la présence d’Antoine Dupont au Stade Vélodrome ce vendredi. L’international français se serait fixé comme objectif de revenir à temps pour disputer cette demie finale de Top 14 contre le Racing 92. le demi de mêlée se serait ainsi préparé en conséquence. Par le passé, Antoine Dupont d’ailleurs prouvé qu’il savait relever ces défis, comme à la Coupe du monde 2023 par exemple.