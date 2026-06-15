Transferts : Un joueur annonce un gros sacrifice pour signer à l’UBB !

Pierrick Levallet

Non-qualifié pour les phases finales du Top 14, l’UBB est déjà focalisé sur la saison prochaine. Le club bordelais a d’ailleurs mis la main sur un renfort de poids avec l’arrivée de Tom Willis. Le frère du troisième ligne aile du Stade toulousain a d’ailleurs avoué avoir fait un gros sacrifice pour pouvoir s’engager chez les Unionistes.

Tom Willis va retrouver l’UBB la saison prochaine. Parti du club bordelais pour rejoindre Saracens en 2023, le frère du troisième ligne aile du Stade toulousain s’est engagé chez les Unionistes. Le joueur de 27 ans ne pourra toutefois plus évoluer avec le XV de la Rose. L’Angleterre a en effet mis en place une règle empêchant ceux qui jouent à l’étranger de pouvoir rejoindre la sélection afin de contrer l’exode vers le Top 14. Mais cela n’a pas empêché Tom Willis d’acter son retour à l’UBB.

«L'opportunité était trop belle pour la refuser» « Je n'ai aucun regret, je suis extrêmement enthousiaste. L'opportunité était trop belle pour la refuser. J'ai eu le temps de l'accepter et j'ai pris ma décision. Je pense plus au futur qu'à ce que je laisse derrière moi » a d’ailleurs expliqué le troisième ligne centre dans des propos rapportés par Quinze Mondial.