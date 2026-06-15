Louis Bielle-Biarrey aux JO 2028, c’est déjà validé : «C’est quelque chose qui lui plairait»

Après Antoine Dupont en 2024, un autre joueur du XV de France pourrait intégrer l’équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de 2028. Louis Bielle-Biarrey n’exclut pas cette hypothèse. Et à Bordeaux, on semble déjà valider ce projet pour l’ailier de 22 ans comme l’explique Laurent Ferreres.
Louis Bielle-Biarrey pourrait bien marcher dans les pas d’Antoine Dupont à bien des égards. Déjà annoncé comme le nouveau phénomène du rugby français, l’ailier de 22 ans n’est pas contre participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, à l’instar du demi de mêlée du Stade toulousain en 2024 à Paris. Et du côté de Bordeaux, où évolue LBB en rugby à 15, on semble déjà valider cette éventualité.
«Il faut trouver le projet qui convient»
« J’en ai parlé à Louis, il est d’accord pour faire le prochain Super Sevens » a d’abord lancé Laurent Ferreres, manager de l’UBB Sevens, sur le ton de l’humour dans des propos rapportés par France Bleu. « Il a le profil intrinsèque, il faut trouver le projet qui convient. C’est quelque chose qui lui plairait » a-t-il ensuite ajouté. Reste maintenant à voir si Louis Bielle-Biarrey pourra être intégré à l’équipe de France de rugby à 7.
Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques, une mauvaise nouvelle pour l'UBB ?
Cette hypothèse ne serait pas nécessairement une bonne nouvelle pour l’UBB. Entre la Coupe du monde 2027 avec le XV de France et la préparation pour les Jeux Olympiques de 2028 avec les Bleus à 7, Louis Bielle-Biarrey serait amené à disputer peu de matchs en club. L’équipe bordelaise compte sur son phénomène, qui est un atout majeur de l’équipe de Yannick Bru, surtout après avoir été éliminé avant les phases finales du Top 14 cette saison. A voir si l’UBB donnera donc son feu vert à LBB pour ce nouveau projet. Affaire à suivre...