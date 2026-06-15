Louis Bielle-Biarrey aux JO 2028, c’est déjà validé : «C’est quelque chose qui lui plairait»

Pierrick Levallet

Après Antoine Dupont en 2024, un autre joueur du XV de France pourrait intégrer l’équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de 2028. Louis Bielle-Biarrey n’exclut pas cette hypothèse. Et à Bordeaux, on semble déjà valider ce projet pour l’ailier de 22 ans comme l’explique Laurent Ferreres.

Louis Bielle-Biarrey pourrait bien marcher dans les pas d’Antoine Dupont à bien des égards. Déjà annoncé comme le nouveau phénomène du rugby français, l’ailier de 22 ans n’est pas contre participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028, à l’instar du demi de mêlée du Stade toulousain en 2024 à Paris. Et du côté de Bordeaux, où évolue LBB en rugby à 15, on semble déjà valider cette éventualité.

«Il faut trouver le projet qui convient» « J’en ai parlé à Louis, il est d’accord pour faire le prochain Super Sevens » a d’abord lancé Laurent Ferreres, manager de l’UBB Sevens, sur le ton de l’humour dans des propos rapportés par France Bleu. « Il a le profil intrinsèque, il faut trouver le projet qui convient. C’est quelque chose qui lui plairait » a-t-il ensuite ajouté. Reste maintenant à voir si Louis Bielle-Biarrey pourra être intégré à l’équipe de France de rugby à 7.