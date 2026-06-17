Romain Ntamack, le problème dénoncé au Stade Toulousain : «C’est un calvaire»

Amadou Diawara

Ce vendredi, le Stade Toulousain a rendez-vous avec le Racing en demi-finale duTop 14. Avant ce grand rendez-vous, Anthony Mette n'a pas tari d'éloges à l'égard de Romain Ntamack. Dans le même temps, le préparateur mental a dénoncé un problème chez le joueur de 27 ans.

Ce vendredi soir, le Stade Toulousain va se frotter au Racing, et ce, pour le compte des demi-finales du Top 14. A trois jours de ce choc, Anthony Mette a accordé une interview à Midi Olympique. Un entretien au cours duquel le préparateur mental s'est livré sur Romain Ntamack. Et il s'est totalement enflammé au sujet de son protégé.

«Les joueurs de ce calibre ne veulent pas du tout l’entendre» « De mon regard de préparateur mental, il a vraiment toutes les caractéristiques du champion. Il a l’œil, le sentiment de différence et de talent perçu, l’ambition, le parcours de vie et ce petit truc qui fait qu’il va toujours plus loin que les autres. Il va toujours chercher le détail, la perfection, l’excellence. Il faut amener du nouveau dans son quotidien familial, sa routine, son cercle amical, dans sa préparation et il faut aussi qu’il se transforme. Les bons joueurs restent les mêmes quasiment tout le temps. Les champions se transforment », a déclaré Anthony Mette, le préparateur mental de Romain Ntamack.