Antoine Dupont de retour : Le Stade Toulousain doit s’inquiéter pour une autre star !

Axel Cornic

Déjà critiqué pour son niveau, Antoine Dupont a vu une petite polémique grossir à cause de ses absences, sans oublier ses apparitions au Festival de Cannes. Mais la star du rugby français pourrait bien faire taire tous ses détracteurs, avec un possible retour à l’occasion de la demi-finale de Top 14 contre le Racing 92.

On connait le dernier carré et surtout, l’équipe qui va affronter les triples Champions de France en titre. C’est le Racing 92 qui s’est frayé un chemin jusqu’au Stade Toulousain, en battant la Section Paloise (31-33). Les hommes de Patrice Collazo ont impressionné et certains se demandent si les Haut-garonnais ne sont pas en danger.

Dupont titulaire contre le Racing 92 C’est surtout le cas parce qu’Antoine Dupont, absent lors des deux dernières rencontres, n’est pas à son meilleur niveau. Il a énormément fait parler ces dernières semaines et sa médiatisation toujours plus importante, ainsi que son idylle ancien l’ancienne Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, n’ont fait qu'alimenter les débats. Une première réponse aux critiques pourrait arriver dès ce vendredi, puisqu’à en croire les informations de La Dépêche du Midi, le demi de mêlée de 29 ans devrait être titulaire pour cette demi-finale de Top 14, contre le Racing 92.