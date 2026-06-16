Antoine Dupont à l’origine d’un gros coup pour le rugby français ? «Il a été le détonateur»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2028, lors des Jeux Olympiques, l'équipe de France de rugby à 7 aura un titre à défendre. Sacré en 2024, les Bleus chercheront donc à faire le doublé et pour cela, ils pourraient compter sur le renfort de Louis Bielle-Biarrey. En effet, l'ailier de l'UBB et du XV de France rêveraient de participer aux prochains JO. Et voilà qu'Antoine Dupont ne serait pas étranger à cela...

A 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est la nouvelle star du rugby français. Impressionnant avec l'UBB et le XV de France, voilà que l'ailier pourrait prochainement porter le maillot de l'équipe de France de rugby à 7. En effet, comme révélé au cours des derniers jours, LBB rêverait de participer aux prochains Jeux Olympiques. Compte tenu de ses qualités, beaucoup le voient exceller dans cette discipline.

« Louis Bielle-Biarrey est un extraterrestre » La participation de Louis Bielle-Biarrey aux prochains Jeux Olympiques est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. A l'occasion de Rugby Confidential, Sacha Valleau a notamment dit de LBB et sa présence avec l'équipe de France de rugby à 7 : « Louis Bielle-Biarrey ne volera pas du tout la place d’un membre de l’équipe de France à VII. C’est juste le jeu. J’ai été international à VII et lors des JO de 2016, nous avons eu une vague de joueurs à XV qui sont venus pour jouer les JO et c’est normal. Si ce sont des joueurs qui sont plus performants que toi alors que tu y es, c’est eux qui doivent y aller même si toi tu passes toute la saison à le faire. (...) Louis Bielle-Biarrey est un extraterrestre avec sa vitesse et toutes ses qualités. Je suis persuadé qu’il a les qualités pour être monstrueux à VII. S’il a envie de le faire, qu’il trouve un accord avec son club et qu’il est performant quand il y va, c’est normal et aucun joueur de l’équipe de France à VII ne râlera car c’est le jeu ».