Antoine Dupont à l’origine d’un gros coup pour le rugby français ? «Il a été le détonateur»

En 2028, lors des Jeux Olympiques, l'équipe de France de rugby à 7 aura un titre à défendre. Sacré en 2024, les Bleus chercheront donc à faire le doublé et pour cela, ils pourraient compter sur le renfort de Louis Bielle-Biarrey. En effet, l'ailier de l'UBB et du XV de France rêveraient de participer aux prochains JO. Et voilà qu'Antoine Dupont ne serait pas étranger à cela...
A 22 ans, Louis Bielle-Biarrey est la nouvelle star du rugby français. Impressionnant avec l'UBB et le XV de France, voilà que l'ailier pourrait prochainement porter le maillot de l'équipe de France de rugby à 7. En effet, comme révélé au cours des derniers jours, LBB rêverait de participer aux prochains Jeux Olympiques. Compte tenu de ses qualités, beaucoup le voient exceller dans cette discipline.
« Louis Bielle-Biarrey est un extraterrestre »
La participation de Louis Bielle-Biarrey aux prochains Jeux Olympiques est un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment. A l'occasion de Rugby Confidential, Sacha Valleau a notamment dit de LBB et sa présence avec l'équipe de France de rugby à 7 : « Louis Bielle-Biarrey ne volera pas du tout la place d’un membre de l’équipe de France à VII. C’est juste le jeu. J’ai été international à VII et lors des JO de 2016, nous avons eu une vague de joueurs à XV qui sont venus pour jouer les JO et c’est normal. Si ce sont des joueurs qui sont plus performants que toi alors que tu y es, c’est eux qui doivent y aller même si toi tu passes toute la saison à le faire. (...) Louis Bielle-Biarrey est un extraterrestre avec sa vitesse et toutes ses qualités. Je suis persuadé qu’il a les qualités pour être monstrueux à VII. S’il a envie de le faire, qu’il trouve un accord avec son club et qu’il est performant quand il y va, c’est normal et aucun joueur de l’équipe de France à VII ne râlera car c’est le jeu ».
« Antoine Dupont a amené une énorme plus-value »
Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques ? 4 ans après Antoine Dupont, on pourrait donc voir une star du XV de France avec l'équipe de France de rugby à 7. D'ailleurs, le succès du joueur du Stade Toulousain aux JO 2024 pourrait avoir influencer la volonté de LBB de l'imiter. « Antoine Dupont a amené une énorme plus-value. Il a été le détonateur, il a donné plein de confiance à ses coéquipiers. Tu es galvanisé, tu as envie de te mettre à son niveau », a dit Sacha Valleau à ce sujet.