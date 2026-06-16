Rugby : Il rate les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec Antoine Dupont et veut prendre sa revanche

Axel Cornic

Le choix d’Antoine Dupont en 2024 de mettre de côté le XV pour se mettre au 7 et disputer les Jeux Olympiques, avait surpris pas mal de monde. Mais cette discipline permet régulièrement à des talents passés entre les mailles du filet d’exploser au plus haut niveau et les exemples sont nombreux, même en France.

Dans l’hémisphère sud, la liste des légendes du XV venues du 7 est très longue. Un peu moins en France, où la discipline ne s’est véritablement développée que cette dernière décennie, avec notamment une médaille d’or remportée lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

« Je me plais tellement à XV que ce n’est pas un poids » Antoine Dupont a notamment su mener les Bleus jusqu’à ce titre, mais certains oublient qu’il y a également eu des joueurs qui n’ont pas pu y participer. C’est le cas d’Esteban Capilla, qui n’avait pas été retenu pour les JO de Paris 2024 et a finalement explosé à XV avec l’Aviron Bayonnais. Un échec cuisant, qui semble pourtant l’avoir forgé. « Si j'ai oublié ? Oui. Je me plais tellement à XV que ce n’est pas un poids » a assuré le troisième-ligne de 23 ans, dans un long entretien accordé à Sud Ouest.