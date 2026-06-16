Nouvelle équipe pour Louis Bielle-Biarrey ? Ça fait polémique dans le rugby français !

A l'instar d'Antoine Dupont aux JO de Paris 2024, Louis Bielle-Biarrey pourrait défendre les couleurs de l'équipe de France de rugby à VII lors des Jeux de Los Angeles en 2028. Ex-international tricolore, Sacha Valleau a pris position sur le sujet. Et il a totalement validé l'idée de voir Louis Bielle-Biarrey renforcer son ancienne équipe.
Antoine Dupont a renforcé l'effectif de l'équipe de France de rugby à VII lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Avec l'aide précieuse de la star du XV de France, les Bleus ont remporté la médaille d'or à domicile. En 2028, Louis Bielle-Biarrey pourrait imiter Antoine Dupont en intégrant l'équipe de France de rugby à VII pour les JO de Los Angeles en 2028. Une idée validée par Sacha Valleau dans le podcast Rugby Confidential.
«Le but est que l’équipe de France soit performante»
« Louis Bielle-Biarrey ne volera pas du tout la place d’un membre de l’équipe de France à VII. C’est juste le jeu. J’ai été international à VII et lors des JO de 2016, nous avons eu une vague de joueurs à XV qui sont venus pour jouer les JO et c’est normal. Si ce sont des joueurs qui sont plus performants que toi alors que tu y es, c’est eux qui doivent y aller même si toi tu passes toute la saison à le faire. L’équipe de France doit performer et doit viser une médaille d’or. Nous, en 2016, on était très loin d’un titre et on y est allé dans cette optique. Grosso, Ouedraogo, Guitoune, des joueurs sont venus du XV et c’est normal, c’est le jeu. Le but est que l’équipe de France soit performante », a affirmé Sacha Valleau, ancien joueurs de l'équipe de France de rugby à VII, avant d'en rajouter une couche.
«Louis Bielle-Biarrey est un extraterrestre»
« Louis Bielle-Biarrey est un extraterrestre avec sa vitesse et toutes ses qualités. Je suis persuadé qu’il a les qualités pour être monstrueux à VII. S’il a envie de le faire, qu’il trouve un accord avec son club et qu’il est performant quand il y va, c’est normal et aucun joueur de l’équipe de France à VII ne râlera car c’est le jeu. En 2021 quand on ne se qualifie pas, Gabin Villière était venu pour nous aider. C’est normal que des joueurs arrivent, postulent et prennent ta place s’ils sont meilleurs. A l’époque, Vakatawa quand il a été pris à XV, il était encore sous contrat avec la Fédération et personne n’a râlé. Il a été performant et c’est normal. Je ne m’oppose pas du tout à la venue de Louis Bielle-Biarrey, bien au contraire. Puis tu ne peux pas changer toute une équipe car il y a un plan de jeu, une structure. La bascule n’est pas facile à faire. Tu auras toujours besoin d’avoir des puristes et il y en aura. Antoine Dupont a amené une énorme plus-value. Il a été le détonateur, il a donné plein de confiance à ses coéquipiers. Tu es galvanisé, tu as envie de te mettre à son niveau », a conclu Sacha Valleau, ex-international français en rugby à VII.