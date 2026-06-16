Nouvelle équipe pour Louis Bielle-Biarrey ? Ça fait polémique dans le rugby français !

Amadou Diawara

A l'instar d'Antoine Dupont aux JO de Paris 2024, Louis Bielle-Biarrey pourrait défendre les couleurs de l'équipe de France de rugby à VII lors des Jeux de Los Angeles en 2028. Ex-international tricolore, Sacha Valleau a pris position sur le sujet. Et il a totalement validé l'idée de voir Louis Bielle-Biarrey renforcer son ancienne équipe.

Antoine Dupont a renforcé l'effectif de l'équipe de France de rugby à VII lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Avec l'aide précieuse de la star du XV de France, les Bleus ont remporté la médaille d'or à domicile. En 2028, Louis Bielle-Biarrey pourrait imiter Antoine Dupont en intégrant l'équipe de France de rugby à VII pour les JO de Los Angeles en 2028. Une idée validée par Sacha Valleau dans le podcast Rugby Confidential.

«Le but est que l’équipe de France soit performante» « Louis Bielle-Biarrey ne volera pas du tout la place d’un membre de l’équipe de France à VII. C’est juste le jeu. J’ai été international à VII et lors des JO de 2016, nous avons eu une vague de joueurs à XV qui sont venus pour jouer les JO et c’est normal. Si ce sont des joueurs qui sont plus performants que toi alors que tu y es, c’est eux qui doivent y aller même si toi tu passes toute la saison à le faire. L’équipe de France doit performer et doit viser une médaille d’or. Nous, en 2016, on était très loin d’un titre et on y est allé dans cette optique. Grosso, Ouedraogo, Guitoune, des joueurs sont venus du XV et c’est normal, c’est le jeu. Le but est que l’équipe de France soit performante », a affirmé Sacha Valleau, ancien joueurs de l'équipe de France de rugby à VII, avant d'en rajouter une couche.