Matthieu Jalibert - XV de France : Fabien Galthié a tranché

Axel Cornic

Si tous les yeux sont tournés vers les phases finales de Top 14, il ne faut pas oublier que le XV de France sera bientôt de retour. Les joueurs de Fabien Galthié vont en effet devoir affronter la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon, dans le cadre du tout nouveau Championnat des Nations.

Dans seulement quelques semaines, le XV de France s’envolera pour l’hémisphère sud. Cap sur Christchurch, pour y affronter la Nouvelle-Zélande le 4 juillet et lancer le Nations Championship. Et ce lundi, Fabien Galthié a livré une première liste de 28 joueurs pour préparer cette toute nouvelle compétition.

L’UBB en force à Marcoussis Evidemment, aucune trace d’Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Romain Ntamack. Le Stade Toulousain est en effet toujours en course dans les phases finales du Top 14 et ses joueurs sont indisponibles, tout comme ceux de Racing 92, de Montpellier et du Stade Français. On retrouve notamment des joueurs de La Rochelle et de la Section Paloise, éliminés en barrage, mais également de l’Aviron Bayonnais ou encore de Clermont. Mais le contingent le plus important vient de l’UBB, qui n’a pas réussi à se qualifier pour les phases finales et qui est en vacances depuis une semaine déjà.