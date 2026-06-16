Matthieu Jalibert - XV de France : Fabien Galthié a tranché

Si tous les yeux sont tournés vers les phases finales de Top 14, il ne faut pas oublier que le XV de France sera bientôt de retour. Les joueurs de Fabien Galthié vont en effet devoir affronter la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon, dans le cadre du tout nouveau Championnat des Nations.
Dans seulement quelques semaines, le XV de France s’envolera pour l’hémisphère sud. Cap sur Christchurch, pour y affronter la Nouvelle-Zélande le 4 juillet et lancer le Nations Championship. Et ce lundi, Fabien Galthié a livré une première liste de 28 joueurs pour préparer cette toute nouvelle compétition.
L’UBB en force à Marcoussis
Evidemment, aucune trace d’Antoine Dupont, Thomas Ramos ou encore Romain Ntamack. Le Stade Toulousain est en effet toujours en course dans les phases finales du Top 14 et ses joueurs sont indisponibles, tout comme ceux de Racing 92, de Montpellier et du Stade Français. On retrouve notamment des joueurs de La Rochelle et de la Section Paloise, éliminés en barrage, mais également de l’Aviron Bayonnais ou encore de Clermont. Mais le contingent le plus important vient de l’UBB, qui n’a pas réussi à se qualifier pour les phases finales et qui est en vacances depuis une semaine déjà.
Certains membres du staff voulaient voir Jalibert
Maxime Lamothe, Sipili Falatea, Boris Palu, Pierre Bochaton, Marko Gazzotti, Temo Matiu, Nicolas Depoortere, Yoram Moefana mais surtout Jefferon Poirot, qui avait annoncé sa retraite internationale en 2020, ont rejoint Marcoussis. Pas de Maxime Lucu toutefois, ni de Damien Penaud, qui devraient toutefois faire partie de la prochaine liste. Et Matthieu Jalibert ? D’après les informations de Sud Ouest, la présence de l’ouvreur de l’UBB aurait été soutenue par plusieurs membres du staff du XV de France, qui voulaient le revoir cet été après les excellentes prestations du 6 Nations 2026. Le débat semble avoir duré, mais Fabien Galthié a finalement tranché en le laissant à Bordeaux.