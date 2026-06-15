Rugby : Appelé avec le XV de France, il veut imiter Kylian Mbappé

Axel Cornic

Ce lundi, après les barrages de Top 14, Fabien Galthié a livré une première liste de 28 joueurs pour préparer le Championnat des Nations. Au programme trois matchs face à la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon, avec le grand public qui pourra notamment découvrir plusieurs jeunes talents français, qui pourraient faire leurs grands débuts en sélection.

Cet été, une toute nouvelle compétition va débiter avec le Nations Championship, plus communément appelé en France Championnat des Nations. Mais pour la première partie, qui se déroulera dans la première moitié du mois de juillet, Fabien Galthié ne pourra pas compter sur ses stars. Elles ont en effet toutes atteint le cap symbolique des 2.000 minutes de jeu cette saison ou sont encore impliqués dans les phases finales du Top 14.

« Je ne suis pas du tout de la team “J’ai le temps” » Ainsi, le sélectionneur du XV de France a fait appel à des nouveaux visages et notamment Esteban Capilla, ancien de France 7 qui a explosé sous les couleurs de l’Aviron Bayonnais. Juste avant de rejoindre Marcoussis, le troisième-ligne s’est exprimé au sujet de son ascension fulgurante jusqu’à une probable première sélection. « Je ne suis pas du tout de la team “J’ai le temps” » a expliqué le joueur de 23 ans, qui est plus proche de la team « Moi, tu me parles pas d’âge », d’un certain Kylian Mbappé. « Carrément ! (Rires) Je pars du principe que l’expérience, ce n’est pas de l’âge mais l’accumulation de situations vécues ».