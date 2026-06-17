«Il nous a dit qu'il avait été contacté» : Un joueur a vendu la mèche pour son retour surprise au XV de France ?

Axel Cornic

Alors que tous les yeux sont tournés vers les demi-finales de Top 14 qui se disputeront ce week-end, 28 internationaux français ont rejoint récemment Marcoussis. Car le XV de France sera de bientôt de retour, avec un premier match programmé en Nouvelle-Zélande contre les All Blacks, le 4 juillet prochain.

Cet été, le tout nouveau Championnat des Nations va ouvrir ses portes, avec le XV de France qui ira à l’étranger avant d’accueillir au cours de l’automne. Et le programme est très chargé, puisque les hommes de Fabien Galthié vont devoir affronter la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon.

« Ça a commencé à parler un peu dans les vestiaires à l’UBB » Le sélectionneur a livré une première liste de 28 joueurs pour préparer ce Championnat des Nations, avec notamment une grosse surprise. Jefferson Poirot, qui avait pourtant annoncé sa retraite internationale en 2020, a en effet été rappelé par Fabien Galthié. Mais du côté de Bordeaux, on semblait s’attendre à ce retour. « Ça a commencé à parler un peu dans les vestiaires à l’UBB. Jeff nous a dit qu'il avait été contacté par le staff des Bleus. Franchement, je pense que c'est un moment mérité. J'ai l'impression qu'il a 25 ans ! » a expliqué Nicolas Depoortere, coéquipier du pilier gauche à l’UBB.