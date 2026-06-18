Retour d'Antoine Dupont : Le Stade Toulousain annonce le verdict pour le prochain match !

Alexis Brunet

Vendredi soir, le Stade Toulousain va défier le Racing 92 en demi-finale de Top 14. Blessé depuis plusieurs semaines, Antoine Dupont fera son grand retour pour l’occasion. En effet, le demi de mêlée sera même titulaire au stade Vélodrome pour tenter d’emmener son équipe en finale, soit contre Montpellier, soit contre le Stade Français.

Comme à son habitude, le Stade Toulousain s’est qualifié pour les phases finales du Top 14. Vendredi soir, les hommes d’Ugo Mola affronteront d’ailleurs le Racing 92 en demi-finale au stade Vélodrome de Marseille. S’ils se qualifient, les Toulousains rencontreront en finale soit le Stade Français, soit Montpellier, qui s’affronteront samedi soir dans l’autre demi-finale.

Antoine Dupont est de retour ! Pour cette rencontre face au Racing 92, le Stade Toulousain bénéficiera d’un retour de luxe. Éloigné des terrains depuis six semaines en raison d’une blessure aux adducteurs, Antoine Dupont fera son grand retour au poste de demi de mêlée. Le capitaine du XV de France sera titulaire et il retrouvera son ami Romain Ntamack à l’ouverture. La composition du Stade Toulousain : Kinghorn - Thomas, Barassi, Chocobares, Lebel - (o) Ntamack, (m) Dupont - Willis (cap.), Roumat, Cros - Meafou, J. Brennan - Merkler, Mauvaka, Neti