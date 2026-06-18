Retour d'Antoine Dupont : Le Stade Toulousain annonce le verdict pour le prochain match !

Vendredi soir, le Stade Toulousain va défier le Racing 92 en demi-finale de Top 14. Blessé depuis plusieurs semaines, Antoine Dupont fera son grand retour pour l’occasion. En effet, le demi de mêlée sera même titulaire au stade Vélodrome pour tenter d’emmener son équipe en finale, soit contre Montpellier, soit contre le Stade Français.
Comme à son habitude, le Stade Toulousain s’est qualifié pour les phases finales du Top 14. Vendredi soir, les hommes d’Ugo Mola affronteront d’ailleurs le Racing 92 en demi-finale au stade Vélodrome de Marseille. S’ils se qualifient, les Toulousains rencontreront en finale soit le Stade Français, soit Montpellier, qui s’affronteront samedi soir dans l’autre demi-finale.
Antoine Dupont est de retour !
Pour cette rencontre face au Racing 92, le Stade Toulousain bénéficiera d’un retour de luxe. Éloigné des terrains depuis six semaines en raison d’une blessure aux adducteurs, Antoine Dupont fera son grand retour au poste de demi de mêlée. Le capitaine du XV de France sera titulaire et il retrouvera son ami Romain Ntamack à l’ouverture.
La composition du Stade Toulousain : Kinghorn - Thomas, Barassi, Chocobares, Lebel - (o) Ntamack, (m) Dupont - Willis (cap.), Roumat, Cros - Meafou, J. Brennan - Merkler, Mauvaka, Neti
Ramos forfait
Si Antoine Dupont sera de retour, Thomas Ramos lui va devoir passer son tour. Ugo Mola a révélé en conférence de presse que l’arrière n’était pas prêt à 100% physiquement et qu’il avait donc décidé de ne pas prendre de risque. « Il a l’honnêteté et c’est peut-être assez rare à ce niveau-là, de ne pas se sentir à 100% et donc sur le test qui a été réalisé, il estimait prendre un peu l’équipe en otage et donc plutôt que de se mettre en situation de sortir au bout de 20 ou 30 minutes, il préférait passer son tour. Et honnêtement, quand vous voyez ce que ce garçon nous a apporté, le comportement qu’il a eu sur les phases finales depuis quelques années maintenant, depuis 2018-2019 où il a été déterminant à chacune des rencontres qui ont compté, eh bien on perd évidemment un garçon qui compte fort pour nous. Après, comme je vous le disais, Thomas enchaîne les saisons de très haut niveau, avec des performances en équipe de France, en coupe d’Europe et en championnat plutôt intéressantes, donc la petite alerte fait que ce match-là ne sera pas pour lui. »