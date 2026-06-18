«J'en ai pris 3-4 dans la gueule» : Le drôle d’accueil qui a failli faire craquer Gaël Fickou !

Axel Cornic

Les barrages du Top 14 ont livré leur verdict le week-end dernier, avec la Section Palise qui a finalement été éliminée après une saison historique. C’est le Racing 92 de Gaël Fickou qui a eu raison des Palois (31-33) et ira donc affronter le Stade Toulousain, triple Champion de France en titre, en demi-finale.

On connait le dernier carré de cette édition 2025/2026 du Top 14, avec des grosses surprises. Large leader, le Stade Toulousain est une nouvelle fois présent dans le sprint final au Bouclier de Brennus, avec Montpellier qui a réussi à accrocher la deuxième place. Ils affronteront tous les deux des équipes parisiennes, qui ont impressionné lors des barrages.

Ce sera Toulouse pour le Racing 92 ! Le Stade Français va en effet croiser le fer avec le MHR, mais c’est surtout la demi-finale de ce vendredi entre le Racing 92 et le Stade Toulousain qui est attendue. Les Champions de France en titre ont en effet montré quelques faiblesses au cours de la saison. Et Antoine Dupont n’est pas à son meilleur niveau, avec d’ailleurs un pépin physique qui l’ont empêché de disputer les derniers matchs de la phase régulière. Mais à en croire les dernières indiscrétions, le demi de mêlée de 29 ans devrait bien être titulaire pour cette rencontre.