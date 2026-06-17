«Ce sera un match exigeant» : L’Angleterre prévient déjà le XV de France !

Axel Cornic

Tous les yeux seront tournés vers les demi-finales du Top 14 ce week-end, avec le Stade Toulousain qui va affronter le Racing 92, tandis que Montpellier devra en découdre avec le Stade Français. Mais pendant ce temps-là, il y aura également le XV de France qui jouera, avec un match amical contre l’Angleterre programmé pour ce vendredi (18h15).

Ce sont des semaines très chargées quand on aime le rugby. Les quatre meilleurs clubs du Top 14 vont en effet se disputer une place en finale pour soulever le Bouclier de Brennus, avec le Stade Toulousain qui compte bien signer un quadruplé. Il ne faut toutefois pas oublier que le XV de France sera bientôt de retour...

« Nous sommes impatients de relever ce défi face à une solide équipe de France dans ce qui sera un match exigeant » Et ce dès ce vendredi, puisque Fabien Galthié travaille avec un groupe de 28 joueurs depuis lundi dernier, pour préparer la rencontre face à l’Angleterre. Comme son homologue français, le sélectionneur du XV de la Rose a dû faire sans ses grosses stars, mais ne lui parlez surtout pas de match amical. « Nous sommes impatients de relever ce défi face à une solide équipe de France dans ce qui sera un match exigeant » a expliqué Steve Borthwick, lors de la conférence de presse organisée ce mercredi. « J'ai hâte de voir ce groupe à l'œuvre et montrer son potentiel. C'est une excellente opportunité pour continuer à progresser en vue du prochain Championnat des nations ».