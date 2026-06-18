«On perd un garçon qui compte fort pour nous» : Le Stade Toulousain annonce le forfait d'une star !

Vendredi soir, le Stade Toulousain va disputer sa demi-finale de Top 14 au stade Vélodrome de Marseille contre le Racing 92. Une rencontre à laquelle ne participera malheureusement pas Thomas Ramos. En conférence de presse, Ugo Mola a indiqué que l’arrière n’était pas à 100% prêt physiquement pour ce match et il a donc décidé de déclarer forfait.

Thomas Ramos ne jouera pas le match contre le Racing 92

Pour cette demi-finale, le Stade Toulousain ne pourra malheureusement pas compter sur la totalité de ses joueurs. Ce jeudi en conférence de presse, Ugo Mola a notamment indiqué que Thomas Ramos ne sera pas de la partie face au Racing 92, car il n’est pas à 100% physiquement. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « Il a l’honnêteté et c’est peut-être assez rare à ce niveau-là, de ne pas se sentir à 100% et donc sur le test qui a été réalisé, il estimait prendre un peu l’équipe en otage et donc plutôt que de se mettre en situation de sortir au bout de 20 ou 30 minutes, il préférait passer son tour. Et honnêtement, quand vous voyez ce que ce garçon nous a apporté, le comportement qu’il a eu sur les phases finales depuis quelques années maintenant, depuis 2018-2019 où il a été déterminant à chacune des rencontres qui ont compté, eh bien on perd évidemment un garçon qui compte fort pour nous. Après, comme je vous le disais, Thomas enchaîne les saisons de très haut niveau, avec des performances en équipe de France, en coupe d’Europe et en championnat plutôt intéressantes, donc la petite alerte fait que ce match-là ne sera pas pour lui. »