Le XV de France en Nouvelle-Zélande : Une star de l’UBB interpelle Fabien Galthié !

Auteure d’un incroyable doublé en Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles s’est totalement raté en Top 14, loupant les phases finales. Une véritable catastrophe pour un club qui restait sur deux finales consécutives, mais une véritable aubaine pour Fabien Galthié, qui a pu élargir ses recherches en vue du rassemblement estivale du XV de France.
Lors des tournées du mois de juillet, Fabien Galthié est souvent privé de ses stars. Qu’ils soient en finale du Top 14, blessés après une longue saison ou tout simplement mis au repos, les cadres du XV de France laissent passer ce rendez-vous, laissant la place aux jeunes. Mais cette fois-ci, le sélectionneur pourra compter sur les joueurs de l’UBB.
« Ça fait trois mois que j'étais écarté des terrains à cause de mon épaule »
C’est ainsi un gros contingent qui a débarqué à Marcoussis lundi dernier, avec notamment Nicolas Depoortere. Blessé à l’épaule lors du dernier 6 Nations, le trois-quart centre espère bien pouvoir postuler pour le XV de France, qui disputera trois matchs au mois de juillet contre la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon (sans oublier un match non officiel ce vendredi, contre l’Angleterre). « Je suis content de retrouver les terrains, de retoucher du ballon et faire un entraînement collectif. C'était mon premier. Ça fait trois mois que j'étais écarté des terrains à cause de mon épaule. J'étais un peu dans le dur. Je vais déjà reprendre le rugby puis retrouver de bonnes sensations » a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Rugbyrama.
« J'espère pouvoir participer à cette tournée »
« Je m'étais donné des objectifs avec mon club pour espérer reprendre lors des barrages. J'étais apte en tout cas à pouvoir potentiellement le faire mais malheureusement on ne s'est pas qualifiés » a poursuivi Nicolas Depoortere, qui compte pour le moment 9 sélections avec le XV de France. « Derrière, j'avais un autre objectif qui était d'être sur cette liste pour préparer le test-match contre les Anglais et pouvoir reprendre dans de bonnes conditions. J'en ai validé un des deux, c'est pour ça que j'ai le sourire quand même. J'espère pouvoir participer à cette tournée. On va croiser les doigts pour la tournée. On verra, c'est le choix du sélectionneur ».