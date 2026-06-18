Le XV de France en Nouvelle-Zélande : Une star de l’UBB interpelle Fabien Galthié !

Axel Cornic

Auteure d’un incroyable doublé en Champions Cup, l’Union Bordeaux-Bègles s’est totalement raté en Top 14, loupant les phases finales. Une véritable catastrophe pour un club qui restait sur deux finales consécutives, mais une véritable aubaine pour Fabien Galthié, qui a pu élargir ses recherches en vue du rassemblement estivale du XV de France.

Lors des tournées du mois de juillet, Fabien Galthié est souvent privé de ses stars. Qu’ils soient en finale du Top 14, blessés après une longue saison ou tout simplement mis au repos, les cadres du XV de France laissent passer ce rendez-vous, laissant la place aux jeunes. Mais cette fois-ci, le sélectionneur pourra compter sur les joueurs de l’UBB.

« Ça fait trois mois que j'étais écarté des terrains à cause de mon épaule » C’est ainsi un gros contingent qui a débarqué à Marcoussis lundi dernier, avec notamment Nicolas Depoortere. Blessé à l’épaule lors du dernier 6 Nations, le trois-quart centre espère bien pouvoir postuler pour le XV de France, qui disputera trois matchs au mois de juillet contre la Nouvelle-Zélande, l’Australie et le Japon (sans oublier un match non officiel ce vendredi, contre l’Angleterre). « Je suis content de retrouver les terrains, de retoucher du ballon et faire un entraînement collectif. C'était mon premier. Ça fait trois mois que j'étais écarté des terrains à cause de mon épaule. J'étais un peu dans le dur. Je vais déjà reprendre le rugby puis retrouver de bonnes sensations » a-t-il expliqué, dans des propos rapportés par Rugbyrama.