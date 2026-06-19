Louis Bielle-Biarrey aux JO après Antoine Dupont : L'UBB a déjà pris sa décision !

Et si Louis Bielle-Biarrey marchait dans les pas d’Antoine Dupont ? Déjà considéré comme le nouveau phénomène du rugby français, l’ailier de 22 ans aimerait lui aussi participer aux Jeux Olympiques, comme le demi de mêlée du Stade toulousain en 2024. Et l’UBB semble avoir pris sa décision pour ceux de Los Angeles en 2028.
Louis Bielle-Biarrey est peut-être en train de suivre le même chemin qu’Antoine Dupont. L’ailier de 22 ans est déjà perçu comme le nouveau phénomène du rugby français, à l’instar du demi de mêlée du Stade toulousain il y a quelques années. Et comme la star de 29 ans en 2024 à Paris, le joueur de l’UBB souhaite prendre part aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2024. Le club bordelais semble d’ailleurs avoir pris sa décision.
L’UBB ne ferme pas la porte à Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques
D’après Bouger à Bordeaux, l’UBB ne serait pas fermée à l’idée de voir Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques. Les Unionistes seraient conscients de l’importance que pourrait représenter une telle aventure dans la carrière du phénomène de 22 ans. Cela pourrait d’ailleurs avoir un rôle à jouer dans les négociations pour sa prolongation. Reste maintenant à voir si LBB sera prêt à temps pour intégrer l’équipe de France de rugby à 7.
«C’est à lui de gagner sa place»
Car si Louis Bielle-Biarrey semble être déjà accueilli les bras ouverts, l’entraîneur des Bleus a fixé une condition bien précise. « Louis, je le connais, je l’ai déjà eu avec les U20. C’est un mec super qui va nous apporter beaucoup d’humour et de joie à l’intérieur du groupe. C’est un joueur de qualité... Après, on verra s’il a les attitudes pour s’adapter avec nous. S’il veut venir, c’est avec grand plaisir mais l’équipe de France n’appartient à personne. S’il est bon, il entrera avec nous mais c’est à lui de gagner sa place » a lancé Benoît Baby récemment. Le crack de l’UBB est prévenu.