Louis Bielle-Biarrey aux JO après Antoine Dupont : L'UBB a déjà pris sa décision !

Pierrick Levallet

Et si Louis Bielle-Biarrey marchait dans les pas d’Antoine Dupont ? Déjà considéré comme le nouveau phénomène du rugby français, l’ailier de 22 ans aimerait lui aussi participer aux Jeux Olympiques, comme le demi de mêlée du Stade toulousain en 2024. Et l’UBB semble avoir pris sa décision pour ceux de Los Angeles en 2028.

Louis Bielle-Biarrey est peut-être en train de suivre le même chemin qu’Antoine Dupont. L’ailier de 22 ans est déjà perçu comme le nouveau phénomène du rugby français, à l’instar du demi de mêlée du Stade toulousain il y a quelques années. Et comme la star de 29 ans en 2024 à Paris, le joueur de l’UBB souhaite prendre part aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2024. Le club bordelais semble d’ailleurs avoir pris sa décision.

L’UBB ne ferme pas la porte à Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques D’après Bouger à Bordeaux, l’UBB ne serait pas fermée à l’idée de voir Louis Bielle-Biarrey aux Jeux Olympiques. Les Unionistes seraient conscients de l’importance que pourrait représenter une telle aventure dans la carrière du phénomène de 22 ans. Cela pourrait d’ailleurs avoir un rôle à jouer dans les négociations pour sa prolongation. Reste maintenant à voir si LBB sera prêt à temps pour intégrer l’équipe de France de rugby à 7.