«Je m'en souviendrai toute ma vie» : Le remplaçant d'Antoine Dupont s'est régalé avec le XV de France !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce vendredi, l'Equipe de France A disputait un test match non officiel face à l'Angleterre à Vannes. Avec les finales de Top 14 qui ont lieu en ce moment, de nombreux joueurs n'étaient pas présents avec le XV de France pour cette victoire 35-19 obtenue de belle manière. Parmi les forces en présence, Nolann Le Garrec, natif de Vannes, qui joue au poste de demi de mêlée, a vécu une magnifique soirée.

Convoqué avec l'Equipe de France A, Nolann Le Garrec a vécu une soirée spéciale dans le stade de son club formateur vendredi. Demi de mêlée du Stade rochelais, il s'est illustré en inscrivant le troisième essai des Bleus et s'est exprimé sur cette soirée spéciale qu'il gardera en mémoire, même si la rencontre n'a pas une grande importance.

Nolann Le Garrec vit un rêve Appelé pour le poste de demi de mêlée, le poste d'Antoine Dupont, Nolann Le Garrec semble avoir vécu la soirée la plus marquante émotionnellement de sa carrière. Après la rencontre, il jubilait. « Au final, je pense que ce n'est pas forcément les grands stades, etc... C'est vraiment quand il y a la famille et quand c'est vraiment chez toi, que ça me touche le plus. J'étais extrêmement fier de pouvoir jouer ici. (...) J'avais presque toute ma famille qui était ici. Je ne pouvais pas rêver beaucoup mieux. Ce n'est peut-être pas le match qui avait le plus d'enjeux dans ma carrière, mais c'est un match dont je me souviendrai toute ma vie, c'est sûr » confie-t-il, d'après des propos rapportés par Le Figaro.