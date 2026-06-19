Matthieu Jalibert et Romain Ntamack : L’affrontement va reprendre au XV de France !

Pour les trois prochaines rencontres du XV de France au Championnat des nations, contre la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l'Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet), Fabien Galthié prévoit de convoquer Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, de quoi relancer les débats sur leur concurrence.
Le XV de France s’apprête à disputer une nouvelle compétition avec le Championnat des nations qui débute cet été. Trois matches sont au programme dans l’hémisphère sud pour la bande à Galthié, opposée à la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l'Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet). Alors qu’un match non-officiel est prévu ce vendredi face à l’Angleterre, le sélectionneur des Bleus va annoncer une nouvelle liste ce dimanche après les demi-finales de Top 14 (Toulouse – Racing 92 ce vendredi et Montpellier – Stade Français samedi). Romain Ntamack devrait y figurer, tout comme Matthieu Jalibert.
Fabien Galthié compte sur Jalibert...
Malgré de récents problèmes physiques, l'ouvreur de l’UBB s’est entretenu avec Fabien Galthié pour acter sa présence au Championnat des nations révèle L’Équipe. Matthieu Jalibert devrait débarquer à Marcoussis ce dimanche en compagnie de ses coéquipiers Maxime Lucu et Damian Penaud, se retrouvant ainsi en concurrence avec Romain Ntamack, lui aussi attendu prochainement par le XV de France.
Et Ntamack !
Reste à voir toutefois si Romain Ntamack sera disponible pour le premier match face à la Nouvelle-Zélande (4 juillet). Fabien Galthié sera fixé ce vendredi soir, selon le résultat du Stade Toulousain contre le Racing. En cas de défaite des siens, Romain Ntamack devrait être convoqué dès dimanche. En revanche, une qualification toulousaine en finale de Top 14 lui ferait manquer le choc contre les All Blacks.
Reste à voir désormais comment Fabien Galthié va gérer la concurrence entre les deux hommes. « Dans une compétition comme ça (impliquant Jalibert et Ntamack) jouer libéré c’est difficile. Si le joueur est toujours en train de regarder derrière lui, ça ne marche pas, confiait récemment Jonny Wilkinson à l’AFP. Il faut une bonne compétition, mais aussi un peu de confiance dans le joueur ».