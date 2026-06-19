Matthieu Jalibert et Romain Ntamack : L’affrontement va reprendre au XV de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour les trois prochaines rencontres du XV de France au Championnat des nations, contre la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l'Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet), Fabien Galthié prévoit de convoquer Romain Ntamack et Matthieu Jalibert, de quoi relancer les débats sur leur concurrence.

Le XV de France s’apprête à disputer une nouvelle compétition avec le Championnat des nations qui débute cet été. Trois matches sont au programme dans l’hémisphère sud pour la bande à Galthié, opposée à la Nouvelle-Zélande (4 juillet), l'Australie (11 juillet) et le Japon (18 juillet). Alors qu’un match non-officiel est prévu ce vendredi face à l’Angleterre, le sélectionneur des Bleus va annoncer une nouvelle liste ce dimanche après les demi-finales de Top 14 (Toulouse – Racing 92 ce vendredi et Montpellier – Stade Français samedi). Romain Ntamack devrait y figurer, tout comme Matthieu Jalibert.

Fabien Galthié compte sur Jalibert... Malgré de récents problèmes physiques, l'ouvreur de l’UBB s’est entretenu avec Fabien Galthié pour acter sa présence au Championnat des nations révèle L’Équipe. Matthieu Jalibert devrait débarquer à Marcoussis ce dimanche en compagnie de ses coéquipiers Maxime Lucu et Damian Penaud, se retrouvant ainsi en concurrence avec Romain Ntamack, lui aussi attendu prochainement par le XV de France.