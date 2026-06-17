196 maillots offerts par le XV de France : Gaël Fickou n’en a presque plus aucun et explique la raison !

Amadou Diawara

Du haut de ses 98 sélections en équipe de France, Gaël Fickou aurait pu avoir une très belle collection de maillots. Si la FFR distribue deux tuniques à chaque match, l'international tricolore n'en a presque plus aucun en sa possession. Comme l'a avoué Gaël Fickou, il a l'habitude de donner ses maillots.

Gaël Fickou fait partie des joueurs les plus capés du XV de France. En effet, le joueur de 32 ans compte actuellement 98 sélections chez les Bleus. Malgré tout, Gaël Fickou n'a presque plus aucun maillots tricolores chez lui. Alors que la FFR offre deux tuniques par match à tous les joueurs, le futur pensionnaire du RC Toulon aurait dû en avoir 196 au total. Toutefois, comme l'a avoué Gaël Fickou, il a offert presque toutes ses tuniques à ses proches.

«Je les ai tous donnés presque» « On reçoit deux maillots par match. J’ai 98 sélections donc ça fait 196 maillots. Je n’en ai plus beaucoup car je les ai tous donnés presque. J’en garde un de chaque génération, mais sinon tout le reste, je le donne à des amis et à des gens que j’apprécie. Je n’en n’ai pas beaucoup car je les donne. Je ne suis pas trop attaché au matériel. Je suis plutôt attaché aux souvenirs », a confié Gaël Fickou dans le podcast Rugby Confidential. Dans la foulée, l'international français a reconnu qu'il échangeait rarement ses maillots avec d'autres joueurs.