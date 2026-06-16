XV de France : «Il pourrait être incroyable», Gaël Fickou veut voir Damian Penaud dans une autre équipe !

Lors des JO de Paris 2024, Antoine Dupont a intégré l'équipe de France de rugby à VII. Un choix judicieux puisque les Bleus ont remporté la médaille d'or. D'après Gaël Fickou, Damian Penaud devrait suivre le même exemple que son coéquipier tricolore pour les Jeux Olympiques de Los Angeles, programmés en 2028.

«Il est costaud, il est difficile à plaquer, il défend bien»

D'après Sacha Valleau, Louis Bielle-Biarrey serait également une excellente pioche pour l'équipe de France olympique aux JO de Los Angeles 2028. « Louis Bielle-Biarrey ne volera pas du tout la place d’un membre de l’équipe de France à VII. C’est juste le jeu. J’ai été international à VII et lors des JO de 2016, nous avons eu une vague de joueurs à XV qui sont venus pour jouer les JO et c’est normal. Si ce sont des joueurs qui sont plus performants que toi alors que tu y es, c’est eux qui doivent y aller même si toi tu passes toute la saison à le faire. L’équipe de France doit performer et doit viser une médaille d’or. Nous, en 2016, on était très loin d’un titre et on y est allé dans cette optique. Grosso, Ouedraogo, Guitoune, des joueurs sont venus du XV et c’est normal, c’est le jeu. Le but est que l’équipe de France soit performante. Louis Bielle-Biarrey est un extraterrestre avec sa vitesse et toutes ses qualités. Je suis persuadé qu’il a les qualités pour être monstrueux à VII. S’il a envie de le faire, qu’il trouve un accord avec son club et qu’il est performant quand il y va, c’est normal et aucun joueur de l’équipe de France à VII ne râlera car c’est le jeu. En 2021 quand on ne se qualifie pas, Gabin Villière était venu pour nous aider. C’est normal que des joueurs arrivent, postulent et prennent ta place s’ils sont meilleurs. A l’époque, Vakatawa quand il a été pris à XV, il était encore sous contrat avec la Fédération et personne n’a râlé. Il a été performant et c’est normal. Je ne m’oppose pas du tout à la venue de Louis Bielle-Biarrey, bien au contraire. Puis tu ne peux pas changer toute une équipe car il y a un plan de jeu, une structure. La bascule n’est pas facile à faire. Tu auras toujours besoin d’avoir des puristes et il y en aura. Antoine Dupont a amené une énorme plus-value. Il a été le détonateur, il a donné plein de confiance à ses coéquipiers. Tu es galvanisé, tu as envie de te mettre à son niveau », a développé l'ex-joueur de l'équipe de France de rugby à VII dans le podcast Rugby Confidential.