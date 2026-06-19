XV de France : Il annule ses vacances en famille pour rejoindre Fabien Galthié !

Pour préparer le Championnat des nations (4-18 juillet), les Bleus affrontent l'Angleterre dans un match non-officiel ce vendredi au stade de la Rabine à Vannes. Convoqué par Fabien Galthié, Christian Ambadiang partage sa fierté de pouvoir côtoyer les autres internationaux, malgré un changement de planning à la dernière minute.
Parfois, il y a du bon à annuler ses vacances à la dernière minute. Christian Ambadiang est bien placé pour en parler, lui qui a été appelé par Fabien Galthié afin de préparer le match non-officiel contre l’Angleterre XV, vendredi 19 juin à Vannes. Si ce rendez-vous ne fait pas officiellement office de première sélection, l’ailier du Castres Olympique n’en reste pas moins fier.
« Mes prières ont été entendues »
« C’est forcément un rêve pour tout le monde. Je suis très croyant, et mes prières ont été entendues, celles où je demandais d’accéder au plus haut niveau possible. L’équipe de France, Marcoussis, j’en entends souvent parler. Or je ne vois ça que sur les réseaux sociaux ou à la télé. C’est tellement chouette d’y être », savoure le joueur de 27 ans, rapporté par La Dépêche du Midi.
« J’ai appelé mes parents dans la foulée, tout le monde pleurait au téléphone »
« C’était tellement inattendu. Pour tout dire, j’étais en train de préparer ma valise pour partir en vacances avec ma maman, a révélé Christian Ambadiang, heureux de ce changement de dernière minute. Déjà, quand j’ai appris la nouvelle, ça a été très fort émotionnellement. Et j’ai appelé mes parents dans la foulée, tout le monde pleurait au téléphone ».
Son arrivée au centre national de Marcoussis fut forcément particulière pour lui : « J’ai reçu un accueil très chaleureux, et je n’ai pas vraiment parlé car j’étais tellement ému. Ensuite, j’ai pu rencontrer tous les membres du staff en déjeunant notamment avec eux. (...) Je veux vivre cette incroyable expérience au jour le jour. Il faut bosser car rien ne sera donné. »