XV de France : Il annule ses vacances en famille pour rejoindre Fabien Galthié !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour préparer le Championnat des nations (4-18 juillet), les Bleus affrontent l'Angleterre dans un match non-officiel ce vendredi au stade de la Rabine à Vannes. Convoqué par Fabien Galthié, Christian Ambadiang partage sa fierté de pouvoir côtoyer les autres internationaux, malgré un changement de planning à la dernière minute.

Parfois, il y a du bon à annuler ses vacances à la dernière minute. Christian Ambadiang est bien placé pour en parler, lui qui a été appelé par Fabien Galthié afin de préparer le match non-officiel contre l’Angleterre XV, vendredi 19 juin à Vannes. Si ce rendez-vous ne fait pas officiellement office de première sélection, l’ailier du Castres Olympique n’en reste pas moins fier.

« Mes prières ont été entendues » « C’est forcément un rêve pour tout le monde. Je suis très croyant, et mes prières ont été entendues, celles où je demandais d’accéder au plus haut niveau possible. L’équipe de France, Marcoussis, j’en entends souvent parler. Or je ne vois ça que sur les réseaux sociaux ou à la télé. C’est tellement chouette d’y être », savoure le joueur de 27 ans, rapporté par La Dépêche du Midi.