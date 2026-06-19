XV de France : La carrière de Romain Ntamack bouleversée par un événement, il dit tout

Il y a près de deux ans, Romain Ntamack et sa compagne, Lisa Lopez, ont accueilli leur premier enfant, ce qui a bien évidemment bouleversé leur vie et la carrière de la star du Stade Toulousain. Ce dernier est revenu sur comment il appréhendait sa paternité, entre les déplacements et donc les séparations, mais aussi les bienfaits que cela lui apporte en période de blessure.
En juillet 2024, Romain Ntamack et Lisa Lopez annonçaient la naissance de leur premier enfant, Noah. Un événement qui bouleverse la vie de tout un chacun, mais qui est encore plus difficile à concilier avec la vie de sportif de haut niveau. C’est notamment à sa compagne de gérer les longues et nombreuses absences de l’ouvreur du Stade Toulousain, aussi bien avec son club qu’avec le XV de France.
« On essaie de lui expliquer que papa doit partir pour le travail »
« On essaie de lui expliquer que papa doit partir pour le travail. Et tous les jours, on s’appelle en FaceTime pour que je puisse lui parler un peu. On évite de le mettre devant un écran, mais là c’est important pour garder le contact », a confié Romain Ntamack, dans un entretien croisé accordé au Parisien avec son coéquipier Ange Capuozzo et sa compagne Emma Deveza, qui ont eu leur premier enfant un peu plus d’un an après le couple Ntamack.
« Ça te fait appréhender la blessure autrement »
Les nuits sont également une autre question à régler. « C’est un sacrifice qu’on accepte de faire, pour porter ce poids à leur place. On pense à leur bien-être, on ne veut pas qu’ils se blessent à cause de ça », a déclaré Lisa Lopez. « Ça m’est arrivé d’aller voir si tout allait bien, parce que tu te sens un peu coupable de la laisser faire les nuits seule. Après, tu mets du temps à te rendormir, et ça t’arrive quand même d’arriver un peu fatigué à l’entraînement », a ajouté Romain Ntamack, qui avait raté le dernier Tournoi des 6 Nations remporté par le XV de France en raison d’une blessure. « Ça te fait appréhender la blessure autrement. Tu te dis que tu vas pouvoir profiter de ton enfant sur un week-end où tu n’aurais pas pu normalement. Quand tu reviens sur le terrain, tu es encore plus motivé parce que tu as pris le temps de te régénérer auprès de ta famille », estime la star du Stade Toulousain.