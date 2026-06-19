XV de France : La carrière de Romain Ntamack bouleversée par un événement, il dit tout

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Il y a près de deux ans, Romain Ntamack et sa compagne, Lisa Lopez, ont accueilli leur premier enfant, ce qui a bien évidemment bouleversé leur vie et la carrière de la star du Stade Toulousain. Ce dernier est revenu sur comment il appréhendait sa paternité, entre les déplacements et donc les séparations, mais aussi les bienfaits que cela lui apporte en période de blessure.

En juillet 2024, Romain Ntamack et Lisa Lopez annonçaient la naissance de leur premier enfant, Noah. Un événement qui bouleverse la vie de tout un chacun, mais qui est encore plus difficile à concilier avec la vie de sportif de haut niveau. C’est notamment à sa compagne de gérer les longues et nombreuses absences de l’ouvreur du Stade Toulousain, aussi bien avec son club qu’avec le XV de France.

« On essaie de lui expliquer que papa doit partir pour le travail » « On essaie de lui expliquer que papa doit partir pour le travail. Et tous les jours, on s’appelle en FaceTime pour que je puisse lui parler un peu. On évite de le mettre devant un écran, mais là c’est important pour garder le contact », a confié Romain Ntamack, dans un entretien croisé accordé au Parisien avec son coéquipier Ange Capuozzo et sa compagne Emma Deveza, qui ont eu leur premier enfant un peu plus d’un an après le couple Ntamack.